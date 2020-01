Sorgen vor Australian Open: Kerber gibt in Adelaide verletzt auf

Adelaide (SID) – Tennisspielerin Angelique Kerber (31) hat fünf Tage vor Beginn der Australian Open mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Die deutsche Nummer eins musste ihre Zweitrundenpartie beim WTA-Turnier in Adelaide gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska beim Stand von 3:6, 0:2 aufgeben. Zuvor hatte sich Kerber von einer Physiotherapeutin am unteren Rücken behandeln lassen.

Das Turnier in Adelaide war für die dreimalige Major-Siegerin Kerber die letzte Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne ab dem 20. Januar. Die frühere Weltranglistenerste, die seit dieser Saison mit Trainer Dieter Kindlmann zusammenarbeitet, hat in diesem Jahr erst ein Match gewonnen. Beim Turnier in Brisbane war Kerber bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert.