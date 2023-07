Sportdeutschland.TV überträgt US Open ab 2023

Sportdeutschland.TV hat sich die exklusiven Medienrechte an den US Open im DACH-Raum gesichert. Damit löst die Sportstreaming-Plattform den langjährigen Rechteinhaber Eurosport nach über 25 Jahren ab.

Wie am Donnerstag, den 20. Juli 2023 verkündet wurde, liegen die exklusiven Übertragungsrechte für die US Open in der DACH-Region von 2023 bis 2027 bei der DOSB New Media GmbH, dem Betreiber der Sportstreaming-Plattform Sportdeutschland.TV. Die Vereinbarung mit der United States Tennis Association (USTA) umfasst die exklusiven Rechte in Deutschland und Österreich sowie die nicht-exklusiven Rechte in der Schweiz.

Für deutschsprachige Tennisfans heißt das: Jedes Spiel der US Open 2023 (22. August bis 11. September) wird live online auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein. Die Rechte umfassen sowohl die Einzel-Matches der Damen und Herren als auch die Qualifikationsspiele und die Doppel- und Mixed-Wettbewerbe. Zudem wird auch überträgt Sportdeutschland.TV die Junioren- und Rollstuhlturniere aus New York.

Nach Angaben von Sportdeutschland.TV wird jedes einzelne Match live und auf Abruf online zu sehen sein. Außerdem stellt die Streaming-Plattform tägliche Highlights auf allen Kanälen zur Verfügung. Welche Inhalte kostenfrei und welche kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden sollen, wird Sportdeutschland.TV zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Ebenso die genauen Preise für das Streaming-Angebot.

„Die Übertragung der US Open in diesem Umfang ist eine unglaubliche Entwicklung in der Geschichte von Sportdeutschland.TV“, sagt Björn Beinhauer, CEO DOSB New Media. „Wir freuen uns darauf, den Tennisfans in der DACH-Region den Grand Slam auf eine Art und Weise näher zu bringen, wie sie ihn noch nie erlebt haben. Ich kann schon jetzt ein hochkarätiges Moderatoren- und Kommentatorenteam, sowie neue und moderne Formate versprechen.“

Im Februar 2023 war bekannt geworden, dass Warner Bros. Discovery/Eurosport die US Open in Deutschland nach mehr als 25 Jahren nicht weiter übertragen wird.