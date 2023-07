Tennis: Zverev locker ins Viertelfinale von Bastad

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad locker ins Viertelfinale eingezogen. In der Runde der letzten 16 schlug der Hamburger den ungesetzten Brasilianer Thiago Monteiro am Donnerstag in nur 1:01 Stunden 6:1, 6:0. In der nächsten Runde trifft der 26-Jährige auf den Gewinner des russischen Duells zwischen Pawel Kotow und dem an Nummer zwei gesetzten Andrej Rublew.

Zverev, der zuletzt in Wimbledon in der dritten Runde gescheitert war, sucht nach seiner schweren Knöchelverletzung weiter nach Konstanz. Im Achtelfinale des mit 630.705 Euro dotierten Sandplatz-Turniers in Schweden hatte sich die Nummer 19 der Welt am Dienstag zu einem 6:4, 3:6, 7:5-Sieg gegen den Slowaken Alex Molcan gemüht, gegen Monteiro siegte er dann im Schnelldurchgang.