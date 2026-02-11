„Ich bin’s, Stefanie!“: Steffi Graf macht Werbung für deutschen Discounter

Steffi Graf kehrt zurück – zumindest als Werbegesicht in der deutschen Öffentlichkeit. Sie bewirbt die Sportlinie einer Supermarkt-Kette.

Der Werbespot beginnt mit einem wunderbaren Ausblick auf einen Strand mitsamt tiefblauem Meer. Man erkennt eine sportliche Person im Neoprenanzug, die ein Stand-up-Paddle-Board neben sich stehen hat. Dazu die Einblendung: „Crivit & Stefanie Graf“. Es ertönt eine Stimme aus dem Off: „Hi, ich bin’s, Stefanie!“ Dann zoomt die Kamera ins Gesicht von Steffi Graf, der Wind bläst durch ihre blonden Haare.

Steffi Graf kommt für Lidl zurück

Steffi Graf ist also zurück. Nein, nicht auf dem Tennisplatz. Aber in der deutschen Öffentlichkeit. Als Werbefigur für den Discounter Lidl. Graf macht nun Werbung für Lidls Sport-Eigenmarke Crivit. Tennisprodukte hat Crivit nicht im Sortiment. Dafür aber die Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten, Radsport, Fitness-Trends, Laufen und Padel. In dem 30-sekündigen Werbespot fällt Graf schließlich von ihrem Stand-up-Paddle-Board ins Wasser. „Finde deinen eigenen Antrieb“, sagt Graf. „Und wenn du ihm folgst, kommt die Freude von ganz allein.“ Ihre Message ist klar: Es geht ihr nicht um Bestzeiten, sondern um den Spaß an der Bewegung – wo und wie auch immer.

In der Pressemitteilung von Lidl wird Steffi Graf dann auch entsprechend zitiert: „Bewegung ist für mich weit mehr als nur Training oder Performance – sie ist ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude, die ich an möglichst viele Menschen weitergeben möchte. Die Zusammenarbeit mit Crivit, Lidl und der Schwarz Gruppe liegt mir deshalb am Herzen, weil die Marke meine Überzeugung teilt, dass Bewegung für wirklich jeden zugänglich sein sollte. Crivit bietet mit seinem vielfältigen Sortiment hervorragende Qualität zum besten Preis. So hat jeder die Chance, sich sportlich auszuprobieren und kann selbst erleben, wie viel Energie und Wohlbefinden ein aktiver, gesunder Alltag in das eigene Leben bringt.“

Steffi Graf: lieber Pickleball, statt Tennis

Auf den ersten Blick kann man attestieren: Sowohl Werbepartner, als auch Clip und Botschaft passen zu Steffi Graf. Viel bekommt man von der 22-fachen Grand Slam-Siegerin und deutschen Sportikone, die mit Andre Agassi verheiratet ist, zwei Kinder großgezogen hat und eher zurückgezogen in Las Vegas wohnt, nicht mehr mit. Aber: Sport und Bewegung ist stets ein wichtiger Teil ihres Lebens geblieben, wobei Tennis eher in den Hintergrund getreten ist und sie stattdessen Gefallen am Pickleball gefunden hat. Seit 2025 arbeitet sie – gemeinsam mit Gatte Andre Agassi – für die Pickleball- und Tischtennis-Marke Joola, die ihren Ursprung in Landau in der Pfalz hat.

Nun also Lidl aus Neckarsulm. Der Ort, in dem sich die Lidl-Zentrale befindet, ist nur gut 50 Autominuten von Brühl entfernt, wo Steffi Graf aufgewachsen ist. Zurück zu den Wurzeln also? Auf eine gewisse Art und Weise schon, denn Graf hat auch schon zu ihren aktiven Zeiten (und auch danach) mit etlichen deutschen Marken kooperiert, die sich in der Regel mit ihren Produkten an der breiten Masse orientierten. Abgehobene Luxusmarken waren nie ihr Segment – bis auf eine Ausnahme: Von 2008 bis 2018 war Graf – ebenfalls gemeinsam mit Agassi – beim Schweizer Uhrenhersteller Longines unter Vertrag.

Steffi Graf und deutsche Marken

Ansonsten tummelten sich bekannte deutsche Marken in ihrem Sponsoren-Portfolio: Teekanne, Opel, Adidas, BASF (Videokassetten), Granini-Fruchsäfte, Gerry Weber (Mode), Jade (Kosmetik), Apollinaris (Mineralwasser), Rexona (Deo). Der SPIEGEL beschrieb ihr Image in der Werbebranche der späten 80er-Jahren einmal so: „Sauber, anständig, wunderbar deutsch.“

In den Köpfen vieler Tennisfans aber dürfte sich aber vor allem die Werbung für den italienischen Pasta-Hersteller Barilla verfangen haben („Der Beginn einer kochenden Leidenschaft“). Graf war von 1991 bis 1994 „Nudel-Testimonial“. Zehn Jahre später – Graf war bereits vom Profisport zurückgetreten – gab es eine neue Barilla-Kampagne mit ihr. Dieses Mal ging es nicht um Pasta – sondern um Nudel-Saucen. Ihre aktuellen Werbepartner sind überschaubar geworden. Neben Joola und eben Lidl/Crivit wird dort noch die Frauen-Fitnessstudio-Kette „Mrs. Sporty“ aufgelistet.

Die Crivit-Kampagne von Lidl mit Steffi Graf beginnt am 14. Februar „mit einer breit angelegten Medienoffensive“, wie es heißt. Grafs Ehemann Andre Agassi ist vorläufig nicht Teil der Marketingmaßnahmen – entgegen anders lautenden Medienberichten aus dem März 2025. Ob Agassi womöglich später noch zur Kampagne stößt, ist derzeit nicht bekannt.