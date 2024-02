Steffi Graf & Andre Agassi gewinnen Pickleball Slam

Die 22-fache Grand Slam Siegerin Steffi Graf hat zusammen mit ihrem Ehemann Andre Agassi den Pickleball Slam in Miami gewonnen. Im Duell mit John McEnroe und Maria Sharapova gingen Graf und Agassi mit einem Gewinn von knapp einer Millionen Euro für den guten Zweck als Sieger vom Platz.

Die Trendsportart aus den USA, bei der es sich um eine Mischung aus Badminton, Tennis und Tischtennis handelt, zieht zahlreiche aktive und ehemalige Tennisstars an. So investieren zum Beispiel Naomi Osaka und Nick Kyrgios in die Sportart. Laut einer Studie der Analysefirma YouGov entwickelt sich die Sportart rasant. In den USA spielten zwischen August 2021 und August 2022 36,5 Millionen Menschen Pickleball. Damit war es in dem Zeitraum die drittgrößte Sportart in den USA.

Beim Event in Florida standen sich vier Legenden des Tennissports gegenüber, die während ihrer aktiven Laufbahn alle die Nummer eins der Welt waren und zusammen 42 Grand-Slam-Titel holen konnten. Die Rede ist von Steffi Graf, Andre Agassi, Maria Sharapova und John McEnroe. Darüber hinaus waren die beiden Pickleballprofis Jack Sock und James Blake mit von der Partie. In der Vergangenheit waren beide ebenfalls im Tennis aktiv. Sock stand in der Weltrangliste im Einzel an Position acht und im Doppel sogar auf Platz zwei. 2023 beendete er mit 30 Jahren seine Tenniskarriere, um sich vollständig dem Pickleball zu widmen.

A big slice of tennis heritage yesterday in Miami: Maria Sharapova, Steffi Graf, Andre Agassi and John McEnroe, combined, have won a Grand Slam in every decade of the Open Era but the 1960s and the 2020s pic.twitter.com/kHDqClZ8Zh — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 4, 2024

Das Punktesystem ist vom Tischtennis abgeleitet. Bedeutet: Zum Gewinn eines Satzes müssen elf Punkte erspielt werden. Außerdem ist ein Vorsprung von mindestens zwei Punkten nötig. Im Gegensatz zu den verwandten Sportarten, können beim Pickleball nur bei eigenem Aufschlag Punkte erzielt werden.

Steffi Graf: „Wir haben ein paar gute Ideen“

Im ersten Spiel des Turniers gewannen Andre Agassi und Jack Sock im Doppel gegen John McEnroe und James Blake mit 11-7, 9-11 und 11-8. Anschließend siegte Jack Sock zusammen mit Steffi Graf gegen James Blake und Maria Sharapova. Obwohl die 54-jährige Deutsche und ihr Doppelpartner im entscheidenden dritten Satz bereits mit 7-10 zurück lagen, erkämpften sie sich mit einem 17-15 den zweiten Erfolg. Im dritten Spiel kam es dann für Agassi und Graf zum Aufeinandertreffen mit McEnroe und Sharapova. Mit 11-7 und 13-11 krönte sich das Ehepaar zum Sieger der zweiten Ausgabe des Pickleball Slams.

Nach dem Spiel äußerte sich Steffi Graf gegenüber USA TODAY Sports bezüglich der Spende des Preisgeldes: „Ich bin mir sicher, wir haben ein paar gute Ideen“. Außerdem gab sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt: „Bevor wir anfingen, war ich sehr nervös und ich habe mich schon seit vielen Jahren nicht mehr so gefühlt“. Laut eigener Aussage spielt Graf seit knapp einem halben Jahr ernsthaft Pickleball. Andre Agassi hingegen, hat bereits im April des vergangenen Jahres die erste Auflage des Pickleballturniers gewonnen. Damals besiegte der 53-Jährige ebenfalls John McEnroe.