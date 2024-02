Cluj-Napoca: Maria im Achtelfinale

Tennisprofi Tatjana Maria (36) hat beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca das Achtelfinale erreicht. In ihrem Auftaktmatch besiegte sie die Chinesin Bai Zhuoxuan souverän mit 7:5, 6:3. In der Runde der letzten 16 trifft die an Nummer zwei gesetzte Maria auf die Italienerin Sara Errani oder Caty McNally aus den USA.

Maria hatte vor drei Wochen bei den Australian Open erstmals seit 2016 die erste Runde überstanden. Dann verlor sie aber das Zweitrundenmatch gegen die Italienerin Jasmine Paolini. In der vergangenen Woche war in Thailand für sie im Achtelfinale Schluss.

Auch Titelverteidigerin Tamara Korpatsch greift am Dienstag ins Geschehen ein – in der ersten Runde trifft sie auf Elina Avenysan. Die Hamburgerin hatte 2023 in Cluj ihren ersten WTA-Titel gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt fand das 250er-Turnier noch im Herbst statt. Laura Siegemund war am Montag in der ersten Runde ausgeschieden.