„Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien: Neues Showevent während der ATP-Saison

SID/timboe – Auf dem Weg zum angestrebten Zentrum des Weltsports treibt Saudi-Arabien seine Bemühungen im Tennis weiter voran und richtet im Oktober ein hochkarätig besetztes Show-Turnier mit insgesamt fünf Grand-Slam-Siegern aus. Beim Six Kings Slam in Riad schlagen neben Major-Rekordchampion Novak Djokovic und Rafael Nadal auch Australian-Open-Sieger Jannik Sinner, Melbourne-Finalist Daniil Medvedev, Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz und Boris Beckers Schützling Holger Rune auf.

Das Exhibition-Turnier, bei dem keine Weltranglistenpunkte vergeben werden, wird dabei brisanterweise während der regulären ATP-Saison gespielt. Im Oktober ist der Tennis-Kalender mit den Masters-Turnieren in Shanghai und Paris Bercy bereits sehr voll. Das genaue Datum und auch der Spielmodus sollen erst später bekanntgegeben werden.

Six Kings Slam auch mit Rafael Nadal, dem saudi-arabischen Tennis-Botschafter

Bereits 2019 und 2022 gab es große Showevents in Riad. Der Diriyah Tennis Cup wurde damals allerdings in der Off-Season (im Dezember also) ausgerichtet. 2019 waren unter anderem Daniil Medvedev, John Isner, Jan-Lennard Struff, Stan Wawrinka und Gael Monfils dabei. 2022 war das Feld unter anderem mit Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev und Taylor Fritz noch besser besetzt.

Beim Six Kings Slam erreichen die Saudis nun ihren vorläufigen Höhepunkt. Denn: Die Profis, die 2024 kommen werden, haben insgesamt 50 Grand Slam-Titel auf ihrem Konto, wobei allein Djokovic und Nadal schon auf 46 kommen. „Nachdem einige andere Tennisspieler dies bereits getan haben, bin ich sehr aufgeregt, zum ersten Mal in Riad zu spielen“, sagte der 22-malige Grand-Slam-Champion Nadal, der seit Januar Botschafter des saudi-arabischen Tennis-Verbandes ist.

Während Saudi-Arabien wegen der Menschenrechtslage vor Ort international in der Kritik steht, macht das Königreich seit Jahren als Ausrichter großer Sportevents Schlagzeilen – auch im Tennis nimmt das Engagement in jüngster Zeit zu.

Kommen auch die WTA-Finals 2024 nach Saudi-Arabien?

Die Sportikonen Chris Evert und Martina Navratilova kritisierten zuletzt die Verantwortlichen der Frauentennis-Organisation WTA, die über eine Ausrichtung der WTA-Finals in Saudi-Arabien nachdenken. „Wir haben das Frauentennis nicht mit aufgebaut, damit es von Saudi-Arabien ausgenutzt werden kann“, schrieben Evert und Navratilova in einem Brief an die WTA-Offiziellen. Aktuell sollen die Chancen gut stehen, dass die WTA-Finals ab 2024 nach Saudi-Arabien umziehen. Ein Entscheidung soll demnächst fallen.

Das Königreich richtet bereits die Next Gen Finals aus, bei denen sich in Dschidda die besten Nachwuchsspieler der ATP-Tour messen. In der Off-Season 2023 fanden zwei spektakuläre Showkämpfe in Riad statt: Kurz nach Weihnachten duellierten sich erst Aryna Sabalenka und Ons Jabeur, danach waren Novak Djokovic und Carlos Alcaraz an der Reihe.

Im Oktober folgt nun das bislang größte Tennis-Highlight des Landes, das Teil des saudischen Kultur- und Unterhaltungsfestivals „Riyadh Season“ sein soll. Turki Al-Sheikh, ursprünglich Geschäftsmann und Sportfunktionär, mittlerweile im Rang eines Regierungsministers und Vorsitzender der Allgemeinen Sportbehörde in Saudi-Arabien, kündigte die auf „X“ versendete Pressemitteilung zum Six Kings Cup mit den Worten „Macht euch bereit für den ultimativen Kampf der Titanen“ an.