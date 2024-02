ATP Rotterdam: Alle Infos zu den ABN AMRO Open

ATP Rotterdam: Vom 10. bis zum 18. Februar finden die ABN AMRO Open in Rotterdam statt. Hier erfahren Sie alle Details zum ATP-Turnier: Teilnehmer, Preisgeld, Punkte und TV-Übertragung.

ATP Rotterdam: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die ABN AMRO Open werden vom 10. Februar bis zum 18. Februar in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam ausgetragen. Gespielt wird auf Hartplatz in der Ahoy Arena, die Platz für 16.000 Zuschauer aufweist. Die Veranstaltung fand erstmals im Jahr 1974 statt. Ehe die ATP-Tour eingeführt wurde, war es Teil der World-Championship-Tennis-Tour sowie Teil des Grand Prix Tennis Circuit. Ein bedeutsames Ereignis in der Turniergeschichte war das Finale 1984, das aufgrund eines Bombenalarms abgebrochen wurde. Das ATP-Event umfasst sowohl einen Einzel- als auch einen Doppelwettbewerb.

Die Qualifikationsrunde startet am Samstag, den 10. Februar, bevor am 12. Februar die Hauptrunde beginnt. Die Halbfinals werden am 17. Februar ausgetragen. Am darauffolgenden Tag werden die Sieger beider Wettbewerbe ausgespielt.

Welche Spieler nehmen an den ABN AMRO Open teil?

Ursprünglich wäre Titelverteidiger Daniil Medvedev als Topgesetzter in das 32er-Feld des Einzelwettbewerbs gestartet. Durch seine Absage ist nun Australian Open-Sieger Jannik Sinner der Topgesetzte. Aus den Top 10 der Weltrangliste werden zudem Andrey Rublev, Becker-Schützling Holger Rune und Hubert Hurkacz vertreten sein. Gael Monfils, der die Veranstaltung 2019 und 2020 gewonnen hat, wurde mit einer Wildcard ausgestattet. Das 16er-Feld im Doppel führen die Weltranglistenersten Rohan Bopanna und Matthew Ebden an.

Deutsche Teilnehmer bei den ABN AMRO Open

Jan-Lennard Struff startet als einziger Deutscher im Einzel-Hauptfeld. Im Doppelwettbewerb geht ein deutsches Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz an den Start. Ebenfalls dabei ist Maximilian Marterer in der Qualifikation. Andreas Mies hat mit Doppelpartner John Smith die Möglichkeit, sich über die Doppel-Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen. Hier treten insgesamt vier Paarungen an. Sollte es zu weiteren Absagen kommen, könnte das deutsche Doppel Hendrik Jebens/Constantin Frantzen ebenfalls einen Platz in der Qualifikation oder sogar im Hauptfeld bekommen.

ATP Rotterdam: Wer hat abgesagt?

Circa eine Woche vor Turnierstart kam die erste Absage: Daniil Medvedev fehlt verletzungsbedingt in Rotterdam. Zudem werden einige Top-Spieler in Rotterdam vermisst. Während Carlos Alcaraz beim Turnier in Buenos Aires startet, legen Novak Djokovic, Rafael Nadal sowie Alexander Zverev eine längere Turnierpause ein.

Wie viel Preisgeld und Punkte gibt es bei den ABN AMRO Open?

Insgesamt werden 2.134.985 Euro ausgeschüttet. Der Sieger wird mit knapp 390.000 Euro vergütet. Während der Turniersieger 500 Punkte für die Weltrangliste erhält, bekommt der Zweitplatzierte 300 Punkte. Für Halbfinalisten gibt es 180 Weltranglisten-Punkte. Viertelfinalisten können sich über 90 Ranking-Punkte freuen.

Runde Punkte Einzel Preisgeld Einzel Punkte Doppel Preisgeld Doppel Sieger 500 €387,940 500 €127,440 Finale 300 €208,730 300 €67,960 Halbfinale 180 €111,245 180 €34,380 Viertelfinale 90 €56,835 90 €17,190 Achtelfinale 45 €30,345 0 (1.Runde im Doppel) €8,900 1.Runde 0 €16,180

ATP Rotterdam: Wo wird das 500er-Turnier übertragen?

Die TV-Rechte für das Turnier besitzt der PayTV-Sender Sky. Hier ist ein Abonnement nötig, um die Spiele zu verfolgen. Das Event wird auf dem Programm Sky Sport Tennis übertragen. Darüber hinaus zeigt TennisTV alle Spiele aus Rotterdam im Online-Stream. Auch hier ist ein Abonnement nötig.

ABN AMRO Open in Rotterdam: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

Im vergangenen Jahr gewann Daniil Medvedev das 500er-Turnier Rotterdam. Im Finale setzte er sich mit 5:7, 6:2 und 6:2 gegen Jannik Sinner durch. 2022 und 2021 hießen die Sieger Felix Auger-Aliassime und Andrey Rublev. Michael Stich 1994 und Boris Becker 1992 waren die letzten Sieger aus deutscher Sicht.