Struff freut sich auf die nächsten „Asche-Wochen“

Köln (SID) – Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff zieht viel Zuversicht aus seinem Viertelfinal-Einzug beim ATP-Masters in Monte Carlo. „Ich bin sehr, sehr glücklich. Jetzt bin ich zurück in den Top 100, ich bin sehr happy damit. Ich freue mich auf die nächsten Asche-Wochen“, sagte Struff bei Sky.

Der Warsteiner war am Freitag nach seinem beeindruckenden Erfolgslauf gegen Andrej Rublew ausgeschieden. Der Trip nach Monaco, wo er als Qualifikant das Hauptfeld erreichte, hat sich gelohnt: Als Nummer 100 der Welt war der 32-Jährige angereist, kommende Woche wird er wieder den Top 70 angehören.

Und die Aussichten auf weitere Verbesserungen in der Weltrangliste stehen gut. Weil Struff die vergangene Sandplatz-Saison verletzungsbedingt verpasste, kann er bei den anstehenden Turnieren wertvolle Punkte gutmachen. Als nächste Aufgabe steht für ihn das ATP-Turnier in München in der kommenden Woche an.

Eine Zehenverletzung hatte Struff im Vorjahr auch bei den French Open, seinem „Lieblings-Grand-Slam“, zum Zusehen gezwungen. Das vergangene Jahr sei „sehr schwierig“ gewesen, räumte er nach seinen starken Auftritten in Monte Carlo ein.