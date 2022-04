Swiatek gewinnt auch in Stuttgart

Im Finale am Sonntag trifft der Serbe nun auf Andrej Rublew. Der an Nummer zwei gesetzte Russe schlug Fabio Fognini im zweiten Halbfinale mit 6:2, 6:2. Der Italiener hatte im Viertelfinale den Deutschen Oscar Otte glatt in zwei Sätzen bezwungen.