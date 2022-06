Swiatek sagt Teilnahme in Berlin ab

Berlin (SID) – French-Open-Siegerin Iga Swiatek hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Berlin kurzfristig abgesagt. Die 21 Jahre alte Polin wird laut Angaben der Veranstalter von einer Schulterblessur ausgebremst. Swiatek hatte bereits unmittelbar nach ihrem Triumph in Paris am Samstag angedeutet, sich eine Pause nehmen zu wollen.

Bei dem hochklassig besetzten 500er-Turnier in Berlin geht es vom 11. bis zum 19. Juni um ein Gesamt-Preisgeld von 757.000 US-Dollar. Es dient auch der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon ab dem 27. Juni.