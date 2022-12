Tatjana Maria „Comeback-Spielerin des Jahres“

Hamburg (SID) – Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist von der WTA als „Comeback-Spielerin des Jahres“ ausgezeichnet worden. Die 35-Jährige hatte das Jahr 2021 nach der Geburt ihres zweiten Kindes und der damit verbundenen Auszeit als Weltranglisten-279. abgeschlossen. Aktuell steht Maria, die im April in Bogota einen Titelgewinn feierte, im Ranking auf Rang 70.

Für das größte Aufsehen sorgte sie mit ihrem Lauf beim Rasen-Klassiker in Wimbledon. Maria besiegte im All England Club im deutschen Viertelfinal-Duell Jule Niemeier, scheiterte danach aber in der Runde der letzten Vier an Ons Jabeur (Tunesien).