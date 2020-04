Tatjana Maria wird zum zweiten Mal Mutter

Endlich mal eine gute Nachricht in all den üblen Corona-News: Die deutsche Profispielerin Tatjana Maria erwartet ihr zweites Kind – und will nach der Geburt zurück auf die WTA-Tour.

Wunderbare Nachrichten aus West Palm Beach in Florida, USA: Tatjana Maria hat in einem Video, das von der WTA-Tour produziert wurde und derzeit auf allen Plattformen ausgespielt wird, verkündet, dass sie schwanger ist. „Und hier die versprochene Überraschung: Charlotte bekommt einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester!“

.@Maria_Tatjana gives us a glimpse into a day on her #HomeCourt, with a little surprise at the end! ❤️ pic.twitter.com/3ijrPgxkJ2 — WTA (@WTA) April 3, 2020

Charlotte, sechs Jahre alt, ist das erste Kind von Maria und ihrem Gatten Charles Edouard Maria, der auch gleichzeitig Trainer und Manager seiner Frau ist. „Wir sind natürlich super aufgeregt und freuen uns sehr“, sagt Maria in dem Video. Sie und ihr Mann hatten nach dem Turnier von Monterrey beschlossen, aufgrund der Schwangerschaft eine Pause einzulegen. Dann kam das Coronavirus und legte eh alles – auch den kompletten Tenniszirkus.

Tatjana Maria: „Komme auf die Tour zurück“

„Ich trainiere noch weiter und will nach der Geburt wieder zurück auf die WTA-Tour kommen“, kündigte Maria an. In dem WTA-Video wird sie einen Tag lang von einem Kamerateam begleitet. Sie macht Schulaufgaben mit Charlotte, trainiert auf dem eigenen Court und ist beim Schwimmen zu sehen. Ihre Tochter ist überall mit dabei.

Maria ist 32 Jahre alt und steht derzeit auf Platz 93 im Ranking. Ihre höchste Weltranglistenplatzierung war Position 46 im November 2017. Sie gewann bislang einen WTA-Einzeltitel: 2018 auf Mallorca. „Tadde“, wie Maria in der Szene meistens genannt wird, verhalf zuletzt dem deutschen Fed Cup-Team zum Auswärtssieg in Brasilien, als sie gegen Gabriela Ce gewann.

timboe