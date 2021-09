Tennis: 18 Jahre alte Tauson siegt auch in Luxemburg

Am Samstag hatte sich Nadal bei Instagram zu Wort gemeldet und von einer Behandlung in Barcelona berichtet. Er veröffentlichte ein Foto, das ihn mit Krücken und bandagiertem Fuß zeigt. Gemeinsam mit Roger Federer (Schweiz) und Novak Djokovic (Serbien) teilt sich der 35-Jährige die Grand-Slam-Bestmarke von 20 Titeln. Sein Comeback peilt Nadal erst für das kommende Jahr an.