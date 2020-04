MercedesCup in Stuttgart muss in das Jahr 2021 verlegt werden

Das ATP-Turnier in Stuttgart, das im Juni stattfinden sollte, wurde nun offiziell abgesagt. Eine Verlegung auf einen anderen Termin wird es nicht geben.

Text: Presseaussendung MercdesCup

Im Zuge der am 1. April 2020 verkündeten Absage des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli 2020) hat auch die ATP den Spielbetrieb zumindest bis 13. Juli 2020 zur Gänze eingestellt. Von dieser Entscheidung der Vereinigung der Tennis-Profispieler war auch der vom 6. bis 14. Juni 2020 geplante MercedesCup in Stuttgart betroffen.

MercedesCup: Keine Durchführung zum späteren Zeitpunkt



Die Veranstalter des ATP-Rasenturniers auf der Anlage des TC Weissenhof sind nach sorgfältiger Prüfung aller Optionen zum Entschluss gekommen, dass eine Austragung des MercedesCup 2020 zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nicht möglich ist. Einer der zahlreichen Gründe dafür war auch der Umstand, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen der globalen COVID-19-Pandemie eine Verlängerung der gegenwärtigen Maßnahmen seitens der ATP nicht ausgeschlossen werden kann. Zieht man rund um einen möglichen Ersatztermin den gedrängten Turnierkalender, dessen Änderung eine vorherige Freigabe durch die ATP bedarf, ebenfalls in Betracht, bleibt einzig die Verlegung in das kommende Jahr. Somit wird die 42. Auflage des renommierten Rasenturniers vom 5. bis 13. Juni 2021 stattfinden!

„Die Absage sämtlicher Tennisturniere auf der ATP-Tour bis zum 13. Juli war angesichts der derzeitigen Lage vollkommen richtig, aber zugleich ein schwerer Rückschlag für uns. Wir waren mit den Vorbereitungen für den Juni-Termin voll auf Kurs, um den Zuschauern und allen Partnern der Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder ein Rasentennisevent der Extraklasse zu bieten. Unter Berücksichtigung der Entwicklung rund um die fortwährende Corona-Pandemie sowie der damit verbundenen Maßnahmen und Beschränkungen ist es zwar schmerzlich, dass der MercedesCup in diesem Jahr nicht planmäßig stattfinden kann, aber dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Spieler, Mitarbeiter und Fans ist alles andere unterzuordnen“, erklärt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Seit 1979 Tennis am Stuttgarter Weissenhof

„Der MercedesCup ist seit 1979 fester Bestandteil der ATP-Tour. Seit dem Jahr 2007 veranstalten wir mit unserem Unternehmen e|motion sports zusammen mit Mercedes-Benz als Titelsponsor erfolgreich das Tennis-Highlight auf dem Weissenhof. Wir bedauern natürlich sehr, dass das Turnier trotz intensiver Vorbereitung von Veranstalterseite in diesem Jahr nicht wie geplant ausgetragen werden kann. Jetzt gilt es, den Blick in die Zukunft zu richten und alle Kräfte zu bündeln, um eine erfolgreiche Rückkehr der Tennis-Stars nach Stuttgart sicherzustellen. Ich möchte es auch nicht verabsäumen, unseren langjährigen Partnern sowie unseren treuen Fans alles Gute für die aktuell sehr herausfordernde Zeit zu wünschen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim MercedesCup im Juni des nächsten Jahres“, ergänzte Weindorfer.

Ticketinformation MercedesCup

Für bereits erworbene Tickets wird gerade an kundenfreundlichen Lösungen gearbeitet, die einerseits darauf abzielen, dass Eintrittskarten für dieses Jahr auch für den MercedesCup 2021 gültig sind und andererseits die Möglichkeit besteht, den Ticketpreis zurückerstattet zu bekommen. Wir bitten um Verständnis, dass in diesem Zusammenhang erst die Beschlüsse seitens der zuständigen Behörden abzuwarten sind, ehe wir konkrete Schritte setzen können. Sobald entsprechende Gesetze Rechtskraft erlangt haben, werden wir in Absprache mit unseren Ticketpartnern weitere Informationen über die Vorgangsweise auf der Turnierwebsite www.mercedescup.de veröffentlichen.