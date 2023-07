Tennis: Bautista Agut bricht sich Fuß bei Reitunfall

Der spanische Tennisprofi Robert Bautista Agut hat sich bei einem Reitunfall den linken Fuß gebrochen und kann seinen Titel beim Sandplatzturnier in Kitzbühel in der kommenden Woche nicht verteidigen. Dies gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.

Demnach wollte der 35-Jährige, 2019 die Nummer neun der Welt, in seiner Heimat bei einem Ausritt entspannen, als das Missgeschick passierte. Dem früheren Wimbledon-Halbfinalisten droht eine längere Zwangspause.

„Er hat uns sogar ein Foto vom gebrochenen Fuß geschickt und sich entschuldigt, so geknickt war er“, sagte Turnierdirektor Alexander Antonitsch.