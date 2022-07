Deutsche Meisterschaften für weitere zwei Jahre in Biberach

Hamburg (SID) – Auch in den kommenden beiden Jahren werden die nationalen deutschen Tennis-Meisterschaften im Dezember in Biberach an der Riss stattfinden. Austragungsort dort ist seit 2010 der Stützpunkt des Württembergischen Tennis-Bundes.

Wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte, sind die nationalen Titelkämpfe 2022 für den Zeitraum vom 4. bis 11. Dezember terminiert. Die Übertragungsrechte für Bewegtbilder liegen weiterhin beim Tennis Channel.