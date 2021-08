Tennis: Finalrunde des Billie Jean King Cup im November in Prag

Frankfurt am Main (SID) – Die Endrunde des neu geschaffenen Billie Jean King Cup findet vom 1. bis 6. November in Prag statt. Das teilte der Tennis-Weltverband ITF am Freitag mit. Eigentlich hätte die Premiere des Frauen-Teamwettbewerbs schon im April 2020 in Budapest ausgetragen werden sollen, musste wegen der Corona-Pandemie aber zweimal verschoben werden.

Deutschland trifft im Nachfolgeturnier des Fed Cup in Gruppe D auf Tschechien und die Schweiz. „Es ist natürlich sehr außergewöhnlich, dass wir erst eineinhalb Jahre nach der erfolgreichen Qualifikation gegen Brasilien die Finals spielen“, sagte Teamchef Rainer Schüttler. Durch die lange Wartezeit sei seine Mannschaft „allerdings noch motivierter“.

Der wichtigste Teamwettbewerb im Frauentennis wurde wie der Davis Cup bei den Männern reformiert. Statt der üblichen über das Jahr verteilten Heim- und Auswärtsspiele im K.o.-Format wird das Turnier nun am Jahresende mit zwölf Teams an einem zentralen Ort ausgetragen. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich fürs Halbfinale, jede Partie besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel.

Die Finalrunde des Davis Cup findet vom 25. November bis zum 5. Dezember in Innsbruck, Madrid und Turin statt. Das deutsche Team tritt in seiner Gruppe in Innsbruck gegen Gastgeber Österreich und Serbien an.