Hanfmann steht im Viertelfinale von Santiago de Chile

Yannick Hanfmann hat erstmals seit sieben Monaten das Viertelfinale eines ATP-Turniers erreicht. Der 30 Jahre alte Karlsruher setzte sich in Santiago de Chile in der Runde der letzten 16 mit 6:1, 6:3 gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild durch. Hanfmann spielt nun gegen den an Position vier gesetzten Spanier Pedro Martinez um den Einzug in die Vorschlussrunde.