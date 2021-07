Tennis: Korpatsch zieht ins Achtelfinale ein

Berrettini soll sich die Verletzung in Wimbledon zugezogen haben, wo er als erster Italiener ins Einzel-Finale eingezogen war. Dort unterlag er dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien). Gauff war in Wimbledon ins Achtelfinale eingezogen, dort aber an der späteren Halbfinalistin Kerber gescheitert. Bei den French Open zuvor hatte sie das Viertelfinale erreicht.