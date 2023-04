tennis MAGAZIN Fashion-Week: Mizuno

Über eine Woche präsentiert tennis MAGAZIN euch täglich die verschiedenen Trends für den Sommer. Heute für euch auf dem Laufsteg: Mizuno.

Fotos: Joshua Zettelmeier

Das japanische Unternehmen Mizuno ist im Sportmarkt sehr aktiv. Von Laufen über Fußball, Handball, Volleyball bis hin zu Golf, Kampfsport und eben Racketsportarten, wie Tennis und Padel ist der Sportartikelhersteller breit vertreten. Ob Schuhe, Sportausrüstung oder Klamotten – das Portfolio ist groß.

Für das tennis MAGAZIN-Modespecial 2023 hat unsere Redaktion farbenfrohe Dresses erhalten. Besonders das Damenoutfit, bestehend aus einem hellblauen Rock, T-Shirt und einer weißen Jacke leitet die Sommersaison farblich perfekt ein.

Die weiße Jacke aus 100 Prozent Polyester mit All-Over-Grafikdruck verfügt über zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Der Rock besteht aus leichtem, dehnbarem Material und hat eine integrierte Innenhose. Das T-Shirt mit V-Ausschnitt hat orangene Akzente an den Ärmeln. Alle Teile ziert ein saisonaler Grafikdruck, der das Outfit aufpeppt.

Ähnlich wie das Damen-Outfit, allerdings in blau-grauen Farbtönen gehalten, ist das Herren-Dress von Mizuno. Grafikdrucke auf der Vorderseite des Polos sowie auf auf der Jacke bringen Pepp in den Auftritt auf dem Court. Die Jacke kann man vor oder nach dem Training überwerfen. In den zwei Seitentaschen mit Reißverschluss lässt sich beispielsweise das Smartphone verstauen. Sowohl das Herren- als auch das Damenoberteil bestehen aus leichtem, dehnbaren Funktionsmaterial.

Mizuno-Preise

Damen-Jacke 75 €; Damen-T-Shirt 38 €; Rock 50 €;

Herren-Jacke 75 €; Herren-Polo 55 €; Shorts 55 €

Weitere Infos unter: www.emea.mizuno.com