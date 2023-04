tennis MAGAZIN Fashion-Week: Lacoste

Über eine Woche präsentiert tennis MAGAZIN euch täglich die verschiedenen Trends für den Sommer. Heute für euch auf dem Laufsteg: Lacoste.

Fotos: Joshua Zettelmeier

Kaum eine Marke steht so sehr für den Tennissport wie Lacoste. Gegründet wurde das Unternehmen von der französischen Tennislegende René Lacoste. Im Fokus des Sportartikelherstellers stehen vor allem die Werte von hohen Standards, fairem Spiel, Waghalsigkeit und Eleganz. Diese verkörpern auch Novak Djokovic und Daniil Medvedev, die in den Lacoste-Outfits auf dem Platz stehen.

tennis MAGAZIN hat eine Auswahl von Produkten zugesendet bekommen, die wir euch heute vorstellen.

Ein echter Hingucker ist das schlichte, aber akzentuierte Herren-Outfit von Lacoste. Traditionell in Weiß gehalten mit hell- und navyblauen sowie violetten Details an den Armen. Die Shorts mit Kordelzug sowie das Polo mit Lacoste-Krokodil auf der Brust bestehen zu 100 Prozent aus Polyester.

Auffällig bei dem Lacoste-Kleid ist nicht nur die Farbe Gelb mit violetten Elementen (auch die Unterziehhose ist knallig in lila), sondern auch die Passform. Am Oberkörper ist das Kleid tailliert geschnitten, die Rockpartie dagegen ist ausgestellt. Ein schickes Element: der Reißverschluss am Rundhalskragen.

Der weiße Faltenrock von Lacoste ist ein Traditionsstück. Schlicht, aber schick mit Krokodil-Logo und Lacoste-grüner eingebauter Tights.

Preise Lacoste

Polo 100 €; Shorts 60 €; Kleid 119,99 €, Rock 85 €

Weitere Infos: https://www.lacoste.com/de/