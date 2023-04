Monte Carlo: Erster Masters-Titel für Rublev

Köln (SID) – Andrey Rublev hat in Monte Carlo zum ersten Mal in seiner Karriere ein Mastersturnier gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich im Endspiel gegen den Dänen Holger Rune 5:7, 6:2, 7:5 durch. Für seinen bislang größten Turniersieg kassierte Rublev 892.590 Euro Preisgeld. Zuvor hatte Rublev im Viertelfinale den deutschen Jan-Lennard Struff bezwungen, der sich überraschend über die Quali bis unter die letzten Acht spielte.

Nach 2021 stand der Russe zum zweiten Mal im Finale des ersten Sandplatz-Masters der Saison. Der topgesetzte Novak Djokovic (Serbien) war wie Alexander Zverev (Hamburg) im Achtelfinale ausgeschieden. Stefanos Tsitsipas (Griechenland) zuletzt zweimal Turniersieger in Monte Carlo, scheiterte im Viertelfinale.

ANDREY RUBLEV IS THE CHAMPION OF MONTE CARLO 🏆@AndreyRublev97 defeats Rune 5-7 6-2 7-5 to win his FIRST Masters 1000 title!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/YMHSwC3DbJ

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 16, 2023