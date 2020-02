Tennis: Maria erreicht Achtelfinale in Acapulco

Köln (SID) – Tatjana Maria hat erstmals seit Oktober 2019 die erste Runde bei einem WTA-Turnier überstanden. In Acapulco gewann die 32-Jährige mit 6:4, 1:6, 6:2 gegen die an Nummer drei gesetzte Tschechin Marie Bouzkova. Im Achtelfinale bekommt es Maria, Nummer 90 der Welt, nun mit Anastasia Potapowa (Russland) zu tun.

Zum bislang letzten Mal war Maria beim WTA-Turnier in Luxemburg in die Runde der letzten 16 eingezogen, danach kassierte sie sowohl in Adelaide als auch bei den Australian Open Auftaktniederlagen.