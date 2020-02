Dubai: Kohlschreiber müht sich ins Achtelfinale

Köln (SID) – Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Dubai nach anfänglicher Mühe seine Auftakthürde gemeistert. Gegen den Ägypter Mohamed Safwat, Nummer 132 der Weltrangliste, setzte sich der Augsburger nach 2:02 Stunden 4:6, 6:4, 6:0 durch. Im Achtelfinale des mit knapp drei Millionen Dollar dotierten Turniers trifft der 36 Jahre alte Kohlschreiber entweder auf den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic oder den Tunesier Malek Jaziri.

Kohlschreiber vermied sein zweites Erstrunden-Aus in Folge. Beim Turnier in Rotterdam vor zwei Wochen war er zum Auftakt am Briten Daniel Evans gescheitert.