Görges verliert Auftaktmatch in Doha

Köln (SID) – Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Doha in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei aus Bad Oldesloe unterlag der an Position 15 gesetzten Griechin Maria Sakkari 4:6, 3:6. Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Laura Siegemund (Metzingen) in der zweiten Runde des mit 3,2 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers vertreten. Sie trifft auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien).

Für Görges (31) hat sich die Dienstreise an den Persischen Golf nicht gelohnt. Die Nummer 36 des WTA-Rankings war in der Woche zuvor in Dubai bereits in der Qualifikation gescheitert.