Tennis: Maria in Peking eine Runde weiter

Tatjana Maria hat beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Peking die zweite Runde erreicht. Die 36-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen die Italienerin Martina Trevisan 6:3, 7:6 (7:2) durch und bekommt es nun mit Jelena Rybakina (Kasachstan/Nr. 5) oder der Chinesin Zheng Qinwen zu tun.

Beim mit mehr als 6 Millionen Dollar dotierten Turnier in der chinesischen Hauptstadt sind alle Topspielerinnen am Start. An Nummer eins ist die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka vor der polnischen French-Open-Siegerin Iga Swiatek und US-Open-Champion Coco Gauff (USA) gesetzt. Als zweite deutsche Tennisspielerin schaffte Eva Lys (Hamburg) über die Qualifikation den Einzug ins Hauptfeld.