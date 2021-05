Niemeier erreicht Achtelfinale in Straßbourg

Köln (SID) – Tennisspielerin Jule Niemeier (Dortmund) hat beim WTA-Turnier in Straßburg das Achtelfinale erreicht. Gegen die Französin Diane Parry gewann die 21-Jährige 6:4, 6:3. Nun trifft sie auf die Siegerin des US-Duells zwischen Shelby Rogers und Christina McHale.

Casually bringing out the hotdog 🌭 🇩🇪 Jule Niemeier secures her first WTA main draw match win! 😎#IS21 pic.twitter.com/pET2iHC20C — wta (@WTA) May 25, 2021

Niemeier: Erster Sieg auf der WTA-Tour

In der Qualifikation für das Hauptfeld hatte sich Niemeier unter anderem gegen die frühere Weltranglistenneunte Andrea Petkovic (Darmstadt) durchgesetzt. Aktuell steht Niemeier an Rang 216 der Damen-Weltrangliste. Der Erstrundenerfolg in Straßbourg war ihr erster Sieg auf der WTA-Tour überhaupt. Zuletzt hatte sie Anfang Mai das mit 25.000 Dollar dotierte ITF-Turnier in Prag gewonnen. Auch hier kämpfte sie sich zuvor über die Qualifikation.

Die 21-Jährige wird vom ehemaligen Davis-Cup-Spieler Alexander Waske betreut.