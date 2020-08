Siegemund im Achtelfinale in Prag ausgeschieden

Laura Siegemund hat in Tschechien den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Sie schied im Achtelfinale von Prag gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo aus. Der Endstand war mit 2:6 und 3:6 recht deutlich. In Prag nahm die Stuttgarterin an ihrem zweiten WTA-Turnier nach der Corona-Pause teil. Zuvor schlug sie in Palermo auf, wo sie ebenfalls im Achtelfinale scheiterte. Bei beiden Turnieren war sie die einzige deutsche Starterin im Einzel.