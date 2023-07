Tennis: Siniakova gewinnt in Bad Homburg

Tennisprofi Katerina Siniakova hat beim Turnier in Bad Homburg den vierten Einzel-Titel ihrer Karriere auf der WTA-Tour gewonnen. Die Weltranglisten-52. aus Tschechien setzte sich am Samstag im Finale gegen die Italienerin Lucia Bronzetti mit 6:2, 7:6 (7:5) durch, dabei trotzte die Doppelspezialistin auch einer fast dreistündigen Regenunterbrechung.

Nach dem Titelgewinn wird Siniakova am Montag in der Weltrangliste auf Rang 32 vorrücken. Im Doppel-Ranking steht sie auf dem ersten Platz. Die 27-Jährige fährt nun mit großem Selbstvertrauen zum Grand Slam nach Wimbledon, wo sie im vergangenen Jahr im Doppel den Titel gewonnen hatte. Im Einzel trifft Siniakova am Montag auf die an Position 24 gesetzte Zheng Qinwen aus China.

Siniakova war gegen Emma Navarro aus den USA ins Finale von Bad Homburg eingezogen. Bronzetti hatte das Endspiel kampflos erreicht, nachdem die Weltranglistenerste Iga Swiatek krankheitsbedingt zurückgezogen hatte. Die Polin bangt noch um ihre Teilnahme am Rasenklassiker in London.