Sharapova wird Mutter

Köln (SID) – Die frühere Star-Tennisspielerin Maria Scharapowa erwartet ihr erstes Kind. Das gab die Russin an ihrem 35. Geburtstag am Dienstag via Instagram bekannt. Scharapowa ist seit Ende 2020 mit dem britischen Geschäftsmann Alexander Gilkes liiert.

Die ehemalige Nummer eins der WTA-Weltrangliste beendete im Jahr 2020 ihre Karriere. Zuvor hatte sie alle Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen. Scharapowa triumphierte in Wimbledon 2004, bei den US Open 2006 und den Australian Open 2008. Die French Open in Paris gewann sie 2012 und 2014.