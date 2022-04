Tennis: Lys gegen Swiatek ohne Chance

Stuttgart (SID) – Für die deutsche Tennis-Meisterin Eva Lys wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Einen Tag nach ihrem ersten Erfolg auf der WTA-Profitour beim Turnier in Stuttgart musste sich die 20 Jahre alte Hamburgerin im Achtelfinale der hochfavorisierten Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen erwartungsgemäß deutlich mit 1:6, 1:6 geschlagen geben. Am Dienstag hatte die in Kiew geborene Qualifikantin als Nummer 342 der Weltrangliste die Schweizerin Viktorija Golubic in drei Sätzen aus dem Wettbewerb geworfen.

Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiele) bestreitet am Mittwochabend als ungesetzte Spielerin ihr Erstrundenmatch. Dabei trifft Kerber auf die Weltranglistensechste Anett Kontaveit (Estland). Danach greift Laura Siegemund (Metzingen) gegen die Slowenin Tamara Zidansek ins Turniergeschehen ein.