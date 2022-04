Masters Rom – Teilnehmerfelder, Preisgeld, Streaming

Vom 8. bis zum 15. Mai findet das Masters 1000-Turnier in Rom statt. Es werden gleichzeitig das Internazionali BNL d’Italia der ATP- und der WTA-Tour ausgetragen. Alle wichtigen Informationen zu den Teilnehmerfeldern, dem Preisgeld und zum Streaming finden Sie hier.

Wann und wo findet das Masters 1000 in Rom statt?

Die Masters 1000-Turniere der ATP und WTA in Rom werden im Foro Italico der italienischen Hauptstadt ausgetragen. Die Spielerinnen und Spieler spielen vom 8. bis zum 15. Mai um den Titel. Am 7. und 8. Mai findet die Qualifikation statt. Das Masters 1000 in Rom ist eines der ältesten Tennisturniere der Welt. Die Topstars spielen in Rom um ein Preisgeld von insgesamt über 4,3 Millionen Euro. Das Turnier in Rom ist das letzte Masters 1000 vor dem Asche-Grand Slam in Paris – ein letztes Kräftemessen also, bevor es bei Roland Garros um den Titel geht. Die Organisatoren stimmen die Fans auf Twitter schonmal auf das anstehende Turnier ein:

Welche Spieler sind beim Masters 1000 in Rom am Start?

Das Feld der Herren in Rom wird wie schon beim Masters 1000 in Madrid vom Weltranglistenersten Novak Djokovic (SER) angeführt. Auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev und der frischgebackene Titelträger des Masters 1000 von Monte Carlo Stefanos Tsitsipas (GRE) spielen um den Turniersieg mit. Ob der Vorjahressieger Rafael Nadal zur Titelverteidigung in Rom antreten kann, ist jedoch noch fraglich. Zuletzt musste der Spanier aufgrund der Stressfraktur einer Rippe pausieren. Die Topspieler Daniil Medvedev (Leistenbruch) und Matteo Berrettini (ITA, Operation an der rechten Hand) haben ihre Teilnahme bereits abgesagt.

Die Setzliste der Herrenkonkurrenz:

Die deutschen Spieler Jan-Lennard Struff und Oscar Otte treten in der Qualifikation an, um sich einen Platz im Hauptfeld zu erspielen.

Welche Spielerinnen sind beim Masters 1000 in Rom am Start?

Mit der Titelverteidigerin ist in diesem Jahr gleichzeitig auch die Weltranglistenerste in Rom dabei: Iga Swiatek (POL) will ihren Triumph aus dem Vorjahr wiederholen, muss sich dabei aber gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Die amtierende Roland Garros-Siegerin Barbora Krejcikova (CZE) macht sich ebenso Hoffnung auf den Titel wie die Spanierin Paula Badosa, Aryna Sabalenka oder die Griechin Maria Sakkari (GRE). In Rom trifft die geballte Elite des Damentennis aufeinander. Alle zehn Top-Ten-Spielerinnen finden sich beim letzten Masters 1000 des Jahres auf Asche in Rom ein.

Die Setzliste der Damenkonkurrenz:

Angelique Kerber ist die einzige deutsche Vertreterin in Rom. Andrea Petkovic (GER) hat die Möglichkeit, sich über die Qualifikation in das Hauptfeld des Turniers zu kämpfen.

Wer sind die Titelverteidiger?

Der Titelverteidiger bei den Herren ist gleichzeitig Rekordchampion des Masters 1000 in Rom: Rafael Nadal. Seit 2005 konnte der Spanier das Turnier zehnmal gewinnen. Sein Weg zum Titel 2021 beinhaltete Siege über große Namen: Jannik Sinner (ITA, 7:5 6:4), Denis Shapovalov (3:6 6:4 7:6), Alexander Zverev (GER, 6:3 6:4), Reilly Opelka (USA, 6:4 6:4) und Novak Djokovic (SER, 7:5 1:6 6:3) mussten sich dem Spanier geschlagen geben.

Die Vorjahressiegerin bei den Damen beendete das Turnier 2021 mit einem Paukenschlag: Iga Swiatek gab im Endspiel gegen Karolina Pliskova kein einziges Spiel ab und fegte die Tschechin mit 6:0 6:0 vom Platz. Auf dem Weg ins Finale besiegte die junge Polin Madison Keys (USA, 7:5 6:1), Barbora Krejcikova (CZE, 3:6 7:6 7:5), Elina Svitolina (UKR, 6:2 7:5) und Cori Gauff (USA, 7:6 6:3). Zur Belohnung krönte sie ihre Woche in Rom mit dem ersten Masters 1000-Titel ihrer Karriere.

Die Turniersiegerinnen und -sieger der letzten 20 Jahre:

Jahr Turniersiegerin Turniersieger 2021 Iga Swiatek Rafael Nadal 2020 Simona Halep Novak Djokovic 2019 Karolina Pliskova Rafael Nadal 2018 Elina Svitolina Rafael Nadal 2017 Elina Svitolina Alexander Zverev 2016 Serena Williams Andy Murray 2015 Maria Sharapova Novak Djokovic 2014 Serena Williams Novak Djokovic 2013 Serena Williams Rafael Nadal 2012 Maria Sharapova Rafael Nadal 2011 Maria Sharapova Novak Djokovic 2010 Maria Jose Martinez Sanchez Rafael Nadal 2009 Dinara Safina Rafael Nadal 2008 Jelena Jankovic Novak Djokovic 2007 Jelena Jankovic Rafael Nadal 2006 Martina Hingis Rafael Nadal 2005 Amelie Mauresmo Rafael Nadal 2004 Amelie Mauresmo Carlos Moya 2003 Kim Clijsters Felix Mantilla 2002 Serena Williams Andre Agassi

Wo wird das Masters 1000 von Rom übertragen?

Die Übertragungs- und Streamingrechte für das Herrenturnier liegen in diesem Jahr bei Sky Sport HD und bei Tennis TV. Das Damenturnier können Sie bei WTA TV und auf dem Tennis Channel sehen. Die Turnierwebseite finden Sie hier.