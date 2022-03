4 bis 6 Wochen Pause für Nadal: „Ich bin niedergeschlagen“

Hamburg (SID) – Schwerer Rückschlag für Rafael Nadal vor Beginn der Sandplatzsaison: Der Grand-Slam-Rekordchampion muss eine Zwangspause von vier bis sechs Wochen einlegen. Das gab er am Dienstag nach Untersuchungen bekannt. Demnach hat der 35 Jahre alte Spanier, der das Masters in Miami schon vergangene Woche abgesagt hatte, während des Masters in Indian Wells eine Stressfraktur einer Rippe erlitten.

„Das sind keine guten Nachrichten, und ich habe sie auch nicht erwartet“, schrieb Nadal bei Twitter. Er habe guter Dinge und mit guten Ergebnissen dem für ihn „sehr wichtigen Teil des Jahres“ entgegengeblickt. Angesichts der Diagnose aber sei er nun „niedergeschlagen und traurig“. Er werde aber erneut Kampfgeist aufbringen, „Geduld haben und nach meiner Genesung hart arbeiten“.

Nadal hatte nach dem 3:6, 6:7 (5:7) im Finale von Indian Wells, seiner ersten Niederlage der Saison, über Atemprobleme und Unwohlsein geklagt. Die Diagnose ist ein erheblicher Rückschlag für den 13-maligen French-Open-Sieger bei seinem Vorhaben, die Sandplatzkrone in Paris von Titelverteidiger Novak Djokovic zurückzuerobern.