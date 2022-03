5 Coffee Packages von Lavazza plus ein exklusives Golden Ticket für die bett1open in Berlin zu gewinnen

Spiel, Satz und italienischer Caffè-Genuss! Lavazza verlost 5 Coffee Packages und ein exklusives Golden Ticket für die bett1Open in Berlin.

Ein genussvoller Aufschlag für das „Perfect Match“! Lavazza und Tennis gehören einfach zusammen. Die italienische Kaffeemarke ist seit Jahren mit dem Tennissport stark verbunden und schafft unvergessliche Erlebnisse mit italienischem Caffè bei Sportevents der Extraklasse. Eine enge Verbindung zum Green Court, die passender nicht sein könnte. Denn Lavazza steht für Leidenschaft, Tradition und Exzellenz – Werte, die auch die Welt des berühmten Rasensports seit jeher prägen. So wundert es nicht, dass Lavazza tatsächlich globaler Partner von allen vier Grand-Slam-Turnieren ist. Doch auch bei den deutschen Turnieren in Berlin, Stuttgart und Bad Homburg begeistert Lavazza das Publikum mit höchster Qualität und dem besonderen italienischen Flair.

Dynamisch wie nie: Selbst nach 150 Jahren zeigt sich das außergewöhnliche Caffè-Handwerk made in Italy am Puls der Zeit. In die Tasse kommen mit den Lavazza Tierra! Caffès authentische Blends, die nachhaltig angebaut werden. Bestes Beispiel: Die Vielfalt von Lavazza ¡Tierra! schmeckt im wahrsten Sinne nach Verantwortung und einer tiefen Verbundenheit zu jeder Anbauregion. Die Fondazione Lavzza unterstützt derzeit sowohl unabhängig als auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Organisationen 31 Projekte in 19 Ländern auf drei Kontinenten zugunsten von über 130.000 Kaffeebauern.

Hier trifft italienische Espressokunst auf ganzheitlichen Einsatz für Mensch und Umwelt. Lavazza ¡Tierra! For Africa, ¡Tierra! For Amazonia und ¡Tierra! For Planet stehen nämlich beispielhaft für Projekte rund um die Themen Klimaschutz, Bildung oder Gleichberechtigung der Fondazione Lavazza, die das Unternehmen als Herzstück 2004 ins Leben gerufen hat. Die drei vollmundigen Bio-Caffès entführen dank italienischer Röstung in herrlich aromatische Geschmackswelten und bewahren gleichzeitig die Zukunft unseres Planeten. Erstklassig! Natürlich wird Lavazza ¡Tierra! auch vor Ort in Berlin ausgeschenkt. Den Tennis-Assen bei spannenden Matches zuschauen und dabei nachhaltige Premium-Qualität genießen – das klingt nach einem perfekten Zusammenspiel und bester Unterhaltung.

Tennis-Fans aufgepasst! Wer die Anziehungskraft des italienischen Caffès zuhause erleben möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Lavazza verlost 5 exklusive Coffee Packages für echte Champions. Darin enthalten sind drei Kostproben Lavazza ¡Tierra!, eine hochwertige Carmencita und zwei Lavazza Espresso Cups. Außerdem mit dabei: Ein Gutschein für 20 % Rabatt auf alle Lavazza ¡Tierra! Produkte und ein tolles Coffeetail-Rezept zum Ausprobieren. Das Highlight: In einem der 5 limitierten Coffee Packages versteckt sich ein Golden Ticket! Es ermöglicht 2 Personen VIP-Eintritt zu den bett1open in Berlin am 12. Juni 2022. Eine Behind-the-Scenes-Tour führt schließlich hinter die Kulissen des faszinierenden Tennis-Turniers. Einzigartige Atmosphäre und sportliche Höchstleistungen warten. Das italienische Espressohandwerk lässt sich anschließend in einem Barista-Workshop im Training Center in Frankfurt selbst erlernen.

SO EINFACH IST DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL:

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter, füllen Sie dafür das unten stehende Formular aus.

Bestätigen Sie die Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Sie erhalten danach regelmäßig die neuesten Infos rund um den Tennissport von uns per E-Mail.

Dann Daumen drücken!

Der ausgeloste Gewinner wird nach Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeschluss: 17. Mai 2022