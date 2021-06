Tribunal nimmt Dayana Yastremkas Suspendierung zurück

(SID) – Das unabhängige Tribunal des Tennis-Anti-Doping-Programms hat die Suspendierung der Ukrainerin Dayana Yastremka zurückgenommen. Die Nummer 37 der Weltrangliste, die vom Deutschen Sascha Bajin trainiert wurde, ist damit auf der WTA-Tour ab sofort wieder spielberechtigt.

Bei der 20 Jahre alten Yastremska waren bei einem Dopingtest am 24. November 2020 Spuren einer verbotenen anabolen Substanz (Mesterolon) nachgewiesen worden. Die Suspendierung griff ab dem 7. Januar, Anfang Februar war ihr ursprünglicher Einspruch bereits vom CAS abgewiesen worden. Auch ein zweiter Versuch vor dem CAS scheiterte.

Das Tribunal hob die Suspendierung nun auf und erklärte, dass die nachgewiesene Substanz ohne Yastremkas Verschulden und unwissentlich in ihren Körper gelangt sein. Die Ukrainerin müsse daher ab sofort wieder für den Spielbetrieb zugelassen werden.

Yastremska hat bislang drei WTA-Turniere gewonnen, 2018 in Hongkong sowie 2019 in Hua Hin und Straßburg. Ihre höchste Platzierung im WTA-Ranking war Position 21 vom 20. Januar 2020. Ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis war das Achtelfinale 2019 in Wimbledon.