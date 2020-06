Tennis: Turnierserie der Frauen ohne Friedsam

Köln (SID) – Die Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) findet ab der Zwischenrunde ohne die an Nummer zwei gesetzte Anna-Lena Friedsam statt. Das teilte der DTB am Donnerstag mit. Die 26-Jährige muss ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen, für Friedsam rückt Caroline Werner (24) in das zwölf Spielerinnen umfassende Feld nach.

Ab Dienstag geht es in drei Gruppen in Darmstadt, Kamen und Hannover um die Tickets für das Halbfinale der Turnierreihe. Angeführt werden die Gruppen von Laura Siegemund, Mona Barthel und Tamara Korpatsch.

Jeweils die Erst- und Zweitplatzierte eines Standortes qualifizieren sich für das Halbfinale, das vom 15. bis 18. Juli in Darmstadt ausgetragen wird. Die verbleibenden beiden Startplätze in der Vorschlussrunde werden per Wildcard besetzt. Alle Spiele der DTB-Serie werden bei Tennis Channel Deutschland gestreamt.