Tennisstar Nadal fordert die Golfprofis auf Mallorca

Köln (SID) – Tennisstar Rafael Nadal geht wieder fremd: Der 20-malige Grand-Slam-Champion tritt auf seiner Heimatinsel Mallorca erneut bei einem Golfturnier gegen Profis an. Das berichtet die Zeitung Diario de Mallorca. Bei der Meisterschaft der Balearen sind neben Nadal ab Samstag 36 weitere Amateure am Start, der frischgekürte French-Open-Sieger will mit seinem Handicap von 0,3 die 23 Profis zumindest ärgern.

Das ist Nadal (34) auf Mallorca schon mehrfach gelungen. Während der Corona-Pause im Sommer nahm er ebenfalls an einem Turnier teil – und verpasste den Sieg nur knapp. Auf der Finalrunde lag Nadal zeitweise in Führung, am Ende reichte es zu Platz vier.

Nach seinem Ausflug zum Golf konzentriert sich der Spanier wieder auf seinen Hauptberuf: Beim Hallen-Masters in Paris (ab 2. November) kehrt er in die Stadt seiner 13 Roland-Garros-Erfolge zurück. Zum Saisonabschluss wartet das ATP-Finalturnier in London (ab 15. November).