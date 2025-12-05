Tennistrainer Martin Kares: „Mit meinem Buch wird man ein besserer Coach!“

Martin Kares hat mit dem „Erfolgskompass für Tennistrainer“ ein Mammutwerk für Coaches geschrieben. Im Interview stellt er sein Buch genauer vor. Und: Wir verlosen ein Exemplar.

Das Buch ist ein echter Klopper! Inhaltlich sowieso, aber auch optisch. Wer das gut anderthalb Kilo schwere Werk von Tennistrainer Martin Kares aus Korbach in den Händen hält, bekommt schnell ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit darin stecken muss. Seinen „Erfolgskompass für Tennistrainer“ bezeichnet Kares als sein Lebenswerk. Er hat darin all seine Leidenschaft für den Tennissport – als Spieler, als Trainer, als Vereinsmitglied – hineinfließen lassen und beim Lesen wird in jeder Zeile deutlich: Hier brennt jemand für seinen Lieblingssport. Und, was fast noch wichtiger ist: Sein Tenni-Know-how ist schier unerschöpflich. Das wissen auch seine mehr als 25.000 YouTube-Follower zu schätzen, für die Kares fast wöchentlich neue Videos hochlädt. Wir haben mit dem Autor über den „Erfolgskompass für Tennistrainer“ gesprochen und verlosen am Ende des Interviews ein Exemplar.

Martin, du hast vermutlich Deutschlands umfangreichstes Tennisbuch mit über 700 Seiten verfasst. Wie kam es dazu?

Auf einem Seminar mit dem Mindset-Coach Christian Bischoff im September 2024 sollten sich die Teilnehmer vorstellen, wo sie in einem Jahr stehen möchten. Ich hatte dort plötzlich diesen einen klaren Gedanken: In einem Jahr halte ich mein eigenes Tennisbuch in den Händen. Was als Vision begann, wurde zu einer intensiven Reise. Ich wollte kein übliches Übungsbuch schreiben, sondern all das weitergeben, was ich in 25 Jahren auf dem Platz gelernt und erfahren habe. Je tiefer ich einstieg, desto größer wurde das Projekt und irgendwann war klar: Das wird ein echtes Lebenswerk.

Mix aus Biografie, Unterhaltung und Fachwissen

Ich habe einen Schritt gewagt, den wohl noch niemand gegangen ist. Ich habe Biografie, Unterhaltung und Fachwissen kombiniert. Klar, es gab Zweifel, Rückschläge und viele Nächte, in denen ich weitergeschrieben habe, obwohl ich eigentlich nicht mehr konnte. Kurz, das Projekt hat mich an meine Grenzen gebracht, zumal ich alles in Self-Publishing ohne Verlag gemacht habe. Jedes Element in diesem Buch trägt meine Handschrift. Aber ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, der seine Ziele verfolgt. Und genau deshalb ist am Ende ein so umfangreiches, detailreiches Werk entstanden. Für mich war es ein Herzensprojekt. Der Moment, als ich das Buch fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Seminar tatsächlich in meinen Händen hielt, war unbeschreiblich.

Du stellst in dem „Erfolgskompass für Tennistrainer“ über 250 Übungen vor, inklusive QR-Code zu den von dir selbst gedrehten YouTube-Tutorials. Das muss ziemlich aufwendig gewesen sein.

Definitiv. Ich halte Videos aber für die beste und ehrlichste Form, eine Übung zu präsentieren. In vielen Trainingsbüchern sieht man nur Skizzen. Aber eine Zeichnung zeigt nie die Details, die in der Praxis entscheidend sind. Deshalb war für mich von Anfang an klar: Jede einzelne Übung bekommt nicht nur eine ausführliche schriftliche Erklärung, sondern auch ein vollständiges Video, zumal das ohnehin mein Daily Business bei YouTube und auf meiner Plattform tennistraining-online.com ist.

YouTube-Tutorials für 250 Übungen

Ich habe für alle 250 Übungen eigene Tutorials gedreht, kommentiert und teilweise Szenen angehalten, um bestimmte technische oder taktische Aspekte genauer zu analysieren. Genau das schafft für Trainer den größten Mehrwert: Sie sehen die Übung nicht nur, sie verstehen sie. Diese Kombination aus Text, Detailfotos, QR-Codes und Videopraxis gibt es so in dieser Form bisher nicht. Und ja, der Aufwand war enorm. Wenn ich alles zusammenrechne – Schreiben, Videodrehs, Schnitt, Planung – komme ich auf rund 5000 Arbeitsstunden.

Dein Buch richtet sich vor allem an Tennistrainer. Eignet es sich denn auch für normale Spieler und Spielerinnen auf Clubniveau?

Das Buch ist zwar ursprünglich für Vereinstrainer konzipiert, aber auch viele Spieler können davon profitieren. Gerade wer sich im Verein einbringen möchte, sei es als Aushilfstrainer, bei einer Jugendgruppe oder im Ehrenamt, findet darin wertvolle Anleitungen und Strukturen. Der theoretische Teil ist bewusst unterhaltsam geschrieben, mit vielen Geschichten aus meinem Tennisleben und meiner Zeit als angehender Profi. Das macht ihn auch für Spieler spannend und gut verständlich. Deshalb gibt es die E-Books auch getrennt: Man kann nur den Theorie-Teil oder nur den Praxisteil erwerben, je nachdem, was man für sein eigenes Tennis oder das Engagement im Verein braucht.

Dir ist es wichtig, dass dein Buch im Idealfall auch einen Impact auf das Vereinsleben hat. Wie soll das funktionieren?

Ein zentrales Anliegen des Buches ist es, Vereine zu unterstützen, sowohl diejenigen, die gerade in schwierigen Zeiten stecken, als auch solche, die bereits gut funktionieren und sich weiterentwickeln wollen. Ich gehe im Buch intensiv auf das Thema Mitgliedergewinnung ein: Welche Angebote braucht ein moderner Verein? Wie schafft man attraktive Strukturen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene? Und wie kann ein Verein nach schwierigen Phasen wieder aufstehen und neue Motivation entwickeln?

Nicht nur Übungen liefern, sondern Impulse geben

Das Buch soll nicht nur Übungen liefern, sondern Impulse geben, wie Vereine ihr Trainingsangebot verbessern, neue Ideen umsetzen und dadurch mehr Menschen für Tennis begeistern können. Wenn Trainer und Vereinsverantwortliche daraus Inspiration ziehen und ihr Vereinsleben dadurch positiv beeinflusst wird, dann hat das Buch genau den Zweck erfüllt, den ich mir gewünscht habe.

Wird man ein besserer Tennistrainer, wenn man dein Buch komplett durchgearbeitet hat?

Auf jeden Fall! Zumindest erwirbt man sich erst einmal eine beeindruckende Leseausdauer und wahrscheinlich auch die Fähigkeit, drei Wochen lang konsequent am Ball zu bleiben. Wer alle 723 Seiten liest und die mehr als 250 Videos anschaut, hat definitiv ein Trainingslager für den Kopf absolviert. Aber im Ernst: Ja, man wird ein besserer Tennistrainer. Nicht, weil ich die „einzige Wahrheit“ vermittle, sondern weil das Buch sehr strukturiert zeigt, wie man modernes Vereinstraining aufbaut, leitet und weiterentwickelt. Man lernt nicht nur Übungen kennen, sondern versteht, warum man sie einsetzt, wie man sie anpasst und wie man Spieler verschiedener Niveaus wirklich erreicht.

Hilfe, um das Training bewusster zu gestalten

Viele Trainer verlieren sich im Alltag zwischen Gruppen, Terminen und Erwartungen. Mein Buch hilft dabei, wieder klarer zu sehen, neue Ideen zu finden und das eigene Training bewusster zu gestalten. Wer es durcharbeitet, nimmt nicht nur mehr Wissen mit, sondern auch mehr Inspiration und einen frischen Blick auf die tägliche Arbeit auf dem Platz.

Das ist Martin Kares

Der 41-Jährige aus Korbach begann mit drei Jahren Tennis zu spielen und wurde früh in die Talentförderung des Hessischen Tennisverbands aufgenommen. Als Jugendlicher gewann er mehrere nationale Titel und stand in der gesamtdeutschen Herrenrangliste unter den Top 200. Mit 17 entschied sich Kares bewusst gegen eine Profikarriere und für die Laufbahn als Tennistrainer. Seit über 25 Jahren ist er als DTB-B-Trainer aktiv und arbeitet zudem als Ausbilder im Hessischen Tennisverband. Als Spieler war Kares fünf Jahre in der Herren-30-Bundesliga aktiv. Seit 2019 ist er auch als Content Creator tätig: Sein YouTube-Kanal „Tennistraining Kares“ zählt über 26.000 Abonnenten, und auf seiner Trainingsplattform Tennistraining-Online.com sind mittlerweile knapp 900 Tennistrainer aktiv. Im Jahr 2025 veröffentlichte Martin Kares sein erstes Buch: „Erfolgskompass für Tennistrainer“. Noch mehr Infos unter: tennistraining-kares.de

Gewinnspiel: Wir verlosen ein Exemplar von „Erfolgskompass für Tennistrainer“

Das wahrscheinlich umfangreichste Tennisbuch für Vereinstrainer in Deutschland – fachlich fundiert, unterhaltsam erzählt und mit echten Geschichten aus dem Trainingsalltag. Ein authentisches, inspirierendes und außergewöhnlich praxisnahes Tennistrainer Buch. Ideal für alle Trainer, die ihr Tennistraining verbessern, neue Tennisübungen entdecken und ihre Arbeit im Verein auf das nächste Level bringen möchten. Der „Erfolgskompass für Tennistrainer“ umfasst 723 Seiten, erschien im September 2025 und kostet 65 Euro.

Hier könnt ihr an der Verlosung teilnehmen: