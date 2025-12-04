Nächster Nationenwechsel: Anastasia Potapova spielt für Österreich

Die Tennisspielerin Anastasia Potapova hat eine neue Nationalität – von Russland zu Österreich. Potapova ist kein Einzelfall auf der Tennis-Tour.

Ende November spielte Anastasia Potapova noch in ihrer Heimat Russland bei der Northern Palmyra Trophies in St. Petersburg. Nun der Paukenschlag. Potapova repräsentiert ab 2026 Österreich. Das gab die 24-Jährige via Instagram bekannt.

„Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass mein Antrag auf Staatsbürgerschaft von der österreichischen Regierung angenommen wurde. Österreich ist ein Land, das ich liebe, das unglaublich gastfreundlich ist und in dem ich mich rundum zu Hause fühle. Ich liebe es, in Wien zu sein, und freue mich darauf, dort meine zweite Heimat zu finden. In diesem Zusammenhang bin ich stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass ich ab 2026 meine neue Heimat Österreich in meiner professionellen Tenniskarriere vertreten werde“, schrieb Potapova.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anastasia Potapova (@anapotapovaa)

Die gebürtige Russin war die Nummer eins bei den Juniorinnen und gewann bislang drei WTA-Titel, darunter in Österreich in Linz im Jahr 2023. Im gleichen Jahr kletterte sie bis auf Platz 21 im WTA-Ranking. Derzeit ist Potapova auf Platz 51 rangiert.

Anastasia Potapova ist kein Einzelfall

Potapova ist kein Einzelfall auf der Tennis-Tour. Sie gesellt sich damit zur Liste von russischen Spielerinnen, die ihre Nationalität gewechselt haben, darunter Daria Kasatkina, die inzwischen für Australien spielt, sowie Spielerinnen wie Elena Rybakina und Yulia Putintseva, die aus finanziellen Gründen von Russland nach Kasachstan gewechselt sind.

Anders als bei Kasatkina, die sich in der Vergangenheit immer wieder gegen Russlands Präsidenten Vladimir Putin und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine positionierte, fiel Potapova nie mit Kritik gegenüber ihrem Heimatland auf. Nun also der Wechsel nach Österreich, wo sie als Spitzenspielerin der Alpenrepublik ins Jahr 2026 gehen wird.

Anastasia Potapova: Liaison mit Tallon Griekspoor

Potapova war mit ihrem Spielerkollegen Alexander Shevchenko verheiratet. Nach neun Monaten Ehe reichten die beiden die Scheidung ein. Mittlerweile ist Potapova mit dem Niederländer Tallon Griekspoor liiert, der an ihrer Seite an der Northern Palmyra Trophies in St. Petersburg teilnahm.

In den Niederlanden schlug Griekspoors Teilnahme hohe Wellen. Der Grund: der russische Angriffskrieg gegenüber der Ukraine. Sogar der niederländische Außenminister David van Wel meldete sich zu Wort: „Die Teilnahme an Turnieren in Russland ist nicht verboten, aber ich fordere ihn auf, sich zu weigern. Es ist notwendig, die moralischen Aspekte zu berücksichtigen.“ Griekspoor nahm trotzdem am Turnier teil.