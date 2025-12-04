Edwin Weindorfer: „Man muss kreativ sein”

Edwin Weindorfer, Mitbegründer der Agentur emotion, über sein Rezept für erfolgreiche Turniere und die kommende Ischgl Trophy.

Herr Weindorfer, Sie haben 1991 ein Challengerturnier auf dem Dach eines Einkaufszentrums veranstaltet. Wie kreativ muss man als Turnierdirektor sein?

Heute muss man in jedem Fall kreativer sein als in der Vergangenheit. Als ich in den USA auf dem College war, gab es schon Tennisturniere in Einkaufszentren. Das war die Grundidee für unser Event in Graz. Wir mussten kreativ sein, um die Gelder aufzutreiben. Das gilt generell. Wir haben in Stuttgart von Sand auf Rasen gewechselt. Sonst wäre ein Roger Federer nie gekommen.

Was muss ein modernes Turnier bieten?

Drei Elemente sind wichtig. Zunächst der Sport. Man braucht ein Topspielerfeld. Das gelingt uns in Wien, Stuttgart und mit Abstrichen auf Mallorca. Da geht es nicht nur nach Weltrangliste. Einen Alexander Bublik will jeder sehen. Das zweite sind Premiumpartner in einem entsprechenden Umfeld mit etwa parallel stattfindenden Wirtschaftskongressen oder auch dem Partner Cup vom tennis MAGAZIN, bei dem wir die Tennisindustrie nach Stuttgart bringen. Der dritte Punkt ist der gesellschaftliche Sektor mit Celebrities und anderen Sportstars. Auch Influencer sind heute wichtig. Wenn diese drei Elemente passen, bist du gut aufgestellt.

Ihr jüngstes Baby ist ein Showturnier in Ischgl. Wie entstand die Idee?

Ein ähnliches Konzept mit Tennis und Ski gab es schon einmal in St. Anton, die Isospeed Trophy. Sogar Djokovic und Federer haben da gespielt. Wir haben uns schon länger Gedanken gemacht: Was können wir in der Offseason machen? Gemeinsam mit Ischgl Tourismus, die auch Partner bei den Boss Open sind, ist die Idee entstanden, in der Tennishalle ein Einladungsturnier zu machen. Das Wichtigste war, dass Dominic Thiem, Tommy Haas, Feliciano Lopez und andere ehemalige Topspieler zugesagt haben. Aufgrund des großen Interesses bauen wir jetzt einen eigenen Centre Court in einem Zelt vor der Silvretta Therme auf. Der Ischgl Tennis Dome bietet 1.500 Plätze. Die Spieler werden sich auch auf den umliegenden Skipisten messen. Einige Skistars werden auch dabei sein. Das ist aus unserer Sicht ein super Crossover-Event mit Spielern, die noch hervorragendes Tennis bieten können.

Gibt es weitere Ideen?

Wir tun ja viel. Mit Gabriela Sabatini als Turnierbotschafterin beim WTA-Event auf Mallorca haben wir Begeisterung ausgelöst. Das Turnier wird noch viel mehr in Richtung Lifestyle gehen. Für Ischgl würde ich gerne künftig die Kombination Tennis und Ski auf professionellere Beine stellen.

Info Ischgl Trophy

Das Showturnier auf 1.400 Meter Höhe feiert vom 11. – 14. Dezember Premiere in Tirol. Bis einschließlich 2027 soll die Veranstaltung in Ischgl vorerst ausgetragen werden. Das Budget beträgt 250.000 Euro. 50.000 Euro werden als Preisgeld an die Spieler ausgeschüttet. Zugesagt haben folgende Ex-Profis: Dominic Thiem, Tommy Haas, Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano Lopez, Mischa Zverev und Stefan Koubek. Mehr Infos und Tickets unter: ischgl.com (Events).