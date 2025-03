Anastasia Potapova und Tallon Griekspoor: Neues Tennis-Traumpaar?

Anastasia Potapova und Tallon Griekspoor sind offensichtlich ein neues Paar auf der Tennis-Tour. Potapova sieht man immer häufiger in der Box von Griekspoor.

Gibt es ein neues Traumpaar auf der Tennis-Tour? Die Gerüchteküche brodelt, denn in den letzten Wochen sah man immer wieder Anastasia Potapova in der Box von Tallon Griekspoor, zunächst beim ATP-Turnier in Dubai und nun beim „Combined Event“ in Indian Wells. Eine offizielle Bestätigung, dass die Russin und der Niederländer ein Paar sind, gibt es noch nicht. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass es so sein könnte.

Potapova und Griekspoor: Unterstützung in Dubai und Indian Wells

Potapova ließ sich in der kalifornischen Wüste bei den Matches von Griekspoor blicken. Der 28-jährige Griekspoor läuft mit Potapova in der Box zur Höchstform auf. Ende Februar erreichte er in Dubai das Halbfinale, wehrte dabei im Match gegen Daniil Medvedev vier Matchbälle ab. In Indian Wells folgte nun unter den Augen der 23-jährigen Russin sein erster Sieg gegen einen Top-5-Spieler. Griekspoor besiegte den Weltranglistenzweiten Alexander Zverev. Mittlerweile hat er beim ATP-Masters-1000-Turnier das Achtelfinale erreicht. Beim Einzug in die Runde der letzten 16 sah man erneut Potapova in seiner Box. Die Russin war in Indian Wells in der zweiten Runde an Madison Keys gescheitert.

Potapova: Scheidung von Alexander Shevchenko

Für Potapova wäre es nicht die erste Liaison mit einem Tenniskollegen. Bis vor Kurzem war sie noch mit ihrem Landsmann Alexander Shevchenko verheiratet. Nach neun Monaten Ehe reichten die beiden die Scheidung ein. „Wir hatten Probleme. Manche Paare können diese Probleme lösen, andere nicht. Leider gehörten wir zu denen, die es nicht konnten. Ständig kamen Leute zu mir und fragten: ‚Ihr habt also Schluss gemacht?‘ – Während der Turniere, außerhalb der Turniere. Menschen sind neugierig. Es ist wie eine TV-Serie für sie“, sagte Potapova über ihre Ehe mit einem Spielerkollegen.

Anfang Februar gewann die ehemalige Nummer eins bei den Juniorinnen in Cluj-Napoca ihren dritten WTA-Titel. „Ich fühle mich jetzt wie zehn Kilo leichter. Ich fühle mich sehr leicht im Kopf. Ich habe so eine große Erleichterung, und ich genieße einfach jeden Tag, jeden Moment“, sagte Potapova nach ihrer Scheidung von Shevchenko. Potapova und Griekspoor würden sich zu weiteren Paaren auf der Tennis-Tour dazugesellen.

Tennis-Paare auf der Tour

Elina Svitolina und Gael Monfils

Svitolina und Monfils sind das derzeitige Traumpaar auf der Tour. Die beiden sind seit 2018 zusammen. 2021 heirateten die beiden. Die Geburt ihrer Tochter Skai im Mai 2022 machte ihr Glück komplett.

Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas

Badosa und Tsitsipas sind das schillerndste Paar auf der Tour. Die beiden führen offiziell seit Juni 2023 eine turbulente Beziehung mit einer kurzen Trennung zwischendurch. Bei einem Mixed-Showturnier am Rande der US Open gewannen die beiden den Titel. Spätestens bei den US Open 2025 werden sie gemeinsam ihren ersten Mixed-Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier haben.

Katie Boulter und Alex de Minaur

Boulter und de Minaur sind seit 2020 ein Paar. Kurz vor Weihnachten 2024 hat de Minaur seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht.

Daria Saville und Luke Saville

Daria Saville (ehemals Gavrilova) heiratete ihre Jugendliebe Luke Saville im Dezember 2021. Die beiden traten bei den Grand-Slam-Turnieren hin und wieder im Mixed an. Während Daria immer noch auf der Tour aktiv ist, beendete Luke bei den Australian Open 2025 seine Karriere.

Mirjam Björklund und Denis Shapovalov

Björklund, die noch auf ihren Einzug in die Top 100 im WTA-Ranking wartet, und Shapovalov sind seit 2019 ein Paar. 2023 haben sich die beiden verlobt.