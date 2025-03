Miami Open 2025: Alle Infos zum Tennisturnier

Miami Open 2025: Vom 18. bis 30.März 2025 findet das Tennisturnier in Miami statt. Hier erfahrt ihr alle Details zum ATP-und WTA-Turnier.

Miami Open 2025: Wo findet das Turnier statt?

Die Miami Open 2025 finden vom 18. bis 30. März 2025 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, statt. Darüber hinaus kann außerhalb des Stadions auf 26 weiteren Hartplätzen gespielt werden. Das prestigeträchtige Tennisturnier feiert in diesem Jahr seine 40. Ausgabe und ist sowohl Teil der ATP Masters 1000-Serie auf der ATP-Tour als auch der WTA 1000-Serie auf der WTA-Tour. Seit 2015 wird das Turnier, das zusammen mit dem Masters in Indian Wells das „Sunshine Double“ bildet, unter dem Namen Miami Open presented by Itau ausgetragen.

Titelverteidiger und bemerkenswerte Abwesenheiten

Bei den Miami Open 2025 ist Jannik Sinner, der sich letztes Jahr noch den Titel sichern konnte, aufgrund einer dreimonatigen Sperre nach zwei positiven Dopingtests vom Turnier ausgeschlossen. Bei den Damen wird die US-Amerikanerin Danielle Collins versuchen, ihren überraschenden Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Topgesetzte Spielerinnen und Spieler

Bei den Damen führt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka das Teilnehmerfeld an. Iga Swiątek, derzeit auf Platz zwei der Weltrangliste, strebt an, ihren Erfolg von 2022 zu wiederholen. Swiatek gewann 2022 zuvor auch das Turnier in Indian Wells und feierte damit das Double beim „Sunshine Double”.

Bei den Herren ist Alexander Zverev wegen der Abwesenheit von Jannik Sinner an Position eins gesetzt, gefolgt von Carlos Alcaraz auf Platz zwei. Novak Djokovic, der nach einer Verletzungspause zurückkehrt, nimmt ebenfalls teil und hofft auf seinen siebten Titel in Miami.

Aufstrebende Talente

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 17-jährigen Mirra Andreeva, die kürzlich die Dubai Tennis Championships gewann und damit auf Platz neun der WTA-Rangliste aufstieg. Sie ist die jüngste Spielerin in den Top Ten seit 18 Jahren und wird bei den Miami Open mit Spannung erwartet.

Bei den Herren wird bei den Miami Open 2025 sicherlich gespannt auf das Abschneiden der neuen aufstrebenden Tennisstars wie Joao Fonseca oder Ben Shelton geachtet werden.

Welche deutschen Spieler gehen bei den Miami Open 2025 an den Start?

Bei den Herren stehen Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier direkt im Hauptfeld. Yannick Hannemann geht in der Qualifikation an den Start. Bei den Damen war beim offiziellen Meldeschluss vier Wochen vor Turnierbeginn keine deutsche Spielerin im WTA-Ranking gut genug, um direkt im Hauptfeld zu stehen. Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Jule Niemeier treten in der Qualifikation an.

MIAMI OPEN: SPIELPLAN

Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Miami beträgt normalerweise sechs Stunden. Da in den USA allerdings die Umstellung auf Sommerzeit drei Wochen früher stattfand, beträgt die Zeitverschiebung während der Miami Open, abgesehen vom letzten Turniertag, nur fünf Stunden. Demzufolge beginnt die Nachmittagssession um 16 Uhr bzw. um 18. Uhr und die Abendsession um 0 Uhr deutscher Zeit.

SPIELPLAN DES ATP-TURNIERS

Qualifikation: Montag, 17. & Dienstag, 18. März

1. Runde: Mittwoch, 19. & Donnerstag, 20. März

2. Runde: Freitag, 21. & Samstag, 22. März

3. Runde: Sonntag, 23. & Montag, 24. März

Achtelfinale: Dienstag, 25. März

Viertelfinale: Mittwoch, 26. & Donnerstag, 27. März

Halbfinale: Freitag, 28. März

Finale: Sonntag, 30. März

SPIELPLAN DES WTA-TURNIERS

Qualifikation: Sonntag, 16. & Montag, 17. März

1. Runde: Dienstag, 18. & Mittwoch, 19. März

2. Runde: Donnerstag, 20. & Freitag, 21. März

3. Runde: Samstag, 22. & Sonntag, 23. März

Achtelfinale: Montag, 24. März

Viertelfinale: Dienstag, 25. & Mittwoch, 26. März

Halbfinale: Donnerstag, 27. März

Finale: Samstag, 29. März

Wie viel Preisgeld und wie viele Punkte gibt es bei den Miami Open 2025 zu gewinnen?

Die Miami Open 2025 bieten sowohl für die ATP- als auch für die WTA-Tour erhebliche Preisgelder und Weltranglistenpunkte. Für beide Touren beträgt das Gesamtpreisgeld jeweils 9.193.540 US-Dollar. Dabei können die Einzelsieger des Turniers rund 1,2 Millionen US-Dollar und 1000 Punkte für die Weltrangliste mit nach Hause nehmen.

Miami Open 2025: Preisgeld

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieger 1.124.380 $ 447.300 $ Finalist 579.890 $ 236.800 $ Halbfinale 332.160 $ 127.170 $ Viertelfinale 189.075 $ 63.600 $ Achtelfinale 103.225 $ 34.100 $ 3. Runde 60.440 $ 18.640 $ (1. Runde im Doppel) 2. Runde 35.260 $ – 1. Runde 23.760 $ – 2. Quali-Runde 13.500 $ – 1. Quali-Runde 7.000 $ –

Miami Open 2025: Ranglistenpunkte

Runde ATP-Punkte im Einzel ATP-Punkte im Doppel WTA-Punkte im Einzel WTA-Punkte im Doppel Sieger 1000 1.000 1000 1.000 Finalist 650 600 650 650 Halbfinale 400 360 390 390 Viertelfinale 200 180 215 215 Achtelfinale 100 90 120 120 3. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 65 10 (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30 – 35 – 1. Runde 10 – 10 – 2. Quali-Runde 10 – 20 – 1. Quali-Runde 0 – 2

Wo werden die Miami Open 2025 im TV übertragen?

Die Miami Open 2025 werden in Deutschland von Sky Deutschland übertragen. Zudem bietet der offizielle Streaming-Dienst der ATP-Tour, Tennis TV, umfassende Live-Übertragungen des Turniers an. Bei beiden Streaminganbietern muss ein Abonnement abgeschlossen werden.

Miami Open: Die Sieger der letzten zehn Jahre