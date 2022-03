Thiem verschiebt Comeback erneut

Hamburg (SID) – Das Comeback des einstigen US-Open-Champions Dominic Thiem verschiebt sich weiter. Der 28 Jahre alte Österreicher sagte nun seine Teilnahme an den anstehenden Masters in Indian Wells (ab 10. März) und dann in Miami ab.

„Ich hätte sehr gerne in den Staaten gespielt“, sagte Thiem, der aufgrund einer Handgelenksverletzung seit Juni des vergangenen Jahres aussetzt: „Es wird besser und besser.“ Dennoch peile er seine Rückkehr nun erst für die Sandplatzsaison an.