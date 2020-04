Thomas Drouet: Vom Tenniscoach zum Pizzaboten

Die aktuelle Corona-Pandemie stellt alle Menschen vor besondere Herausforderungen. So auch Thomas Drouet, den Coach der chinesischen Nummer eins Qiang Wang.

Seit den French Open 2019 trainiert der Franzose Thomas Drouet die chinesische Topspielerin Qiang Wang. Zuletzt erreichte Wang das Achtelfinale der Australian Open und steht derzeit an Rang 29 der Weltrangliste. Ihre beste Platzierung schaffte die 28-Jährige im September 2019 mit Position 12. Laut WTA verdiente sie bisher 4,6 Millionen US-Dollar Preisgeld.

Drouet, der mit Wang 2019 auch das Viertelfinale der US Open erreichte, coachte zuvor bereits Timea Babos und Anastasia Pavlyuchenkova. Er gehörte in der Vergangenheit auch zu den Teams von Jo-Wilfried Tsonga und dem australischen Bad Boy Bernard Tomic. Der 36-Jährige war auf dem besten Weg, sich als international renommierter Tenniscoach zu etablieren. Doch aktuell bangt der Franzose um seine Trainer-Karriere. In einem Interview mit der französischen Sportzeitung L’Equipe sprach er über seine finanzielle Notlage und die mangelnde Unterstützung seiner Arbeitgeberin, der Chinesin Qiang Wang.

„Nachdem klar war, dass die Tour bis Juli pausiert, bat ich sie, mir 50 Prozent meines Gehalts zu zahlen”, erklärte Drouet, der mit Wang einen Vertrag über 35 bis 40 Wochen im Jahr vereinbart hatte. Doch Wang weigert sich, ihm die Hälfte seines Gehalts auszuzahlen. Begründung: Sie würde ja selbst nichts verdienen.

Drouet befindet sich nun in einer prekären Lage: „Ich weiß nicht, wie es weitergeht, wenn die Tour das ganze Jahr abgesagt wird.” Ebenfalls ist sich der Coach bewusst, dass Trainer-Spieler-Verhältnisse über Nacht enden können: „Entweder wir finden eine Lösung oder ich werde sie bitten, den Vertrag zu beenden und mir mein restliches Gehalt, was sie mir noch schuldet, auszuzahlen. Dann werde ich einen anderen Profi finden.”

Um sich finanziell etwas über Wasser zu halten, plant Drouet auf Mauritius, wo er lebt, Pizza auszuliefern. „Abgesehen vom Coaching habe ich keine anderen Einnahmen. Um ein wenig Geld zu verdienen, werde ich jetzt Pizza ausliefern. Ich möchte mich etwas nützlich fühlen”, sagte er gegenüber L’Equipe.

I asked to be paid 50% of my salary but she refused. She donated to Wuhan hospitals which is good but I hope for a small sum. Either we find a solution, or I would ask her to terminate the contract and pay what she owes me and I will find someone else.https://t.co/dPHxQC5yZc

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) April 15, 2020