Ukrainerin Svitolina fordert Unterstützung aus der Tenniswelt: „Können viel mehr tun“

Köln (SID) – Die ukrainische Topspielerin Elina Switolina wünscht sich mehr Unterstützung aus der Tenniswelt für ihr von Russland attackiertes Heimatland. „Die Tennis-Community kann mehr tun. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass sie zusammenkam und der Welt geholfen hat. Auch jetzt können wir viel mehr tun“, sagte die Weltranglisten-15. im Interview mit Eurosport.

Ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Tennistour können „helfen zu verstehen, was gerade passiert, und somit den kämpfenden Menschen in der Ukraine helfen“, sagte Switolina. Sie selbst hatte bereits am Sonntag per Twitter bekannt gegeben, ihre Preisgelder der kommenden Turniere den Streitkräften und der Bevölkerung in ihrer Heimat zu spenden.

Die 27-Jährige, die in dieser Woche als topgesetzte Spielerin beim WTA-Turnier in Monterrey/Mexiko antritt, versuche regelmäßig mit ihren in der Ukraine lebenden Eltern, Großeltern sowie weiteren Verwandten zu sprechen. „Es ist wichtig, den Kontakt aufrecht zu erhalten – um zu erfahren, was genau passiert und wie ich ihnen helfen kann“, sagte Switolina: „Das Schmerzhafteste ist, dass ich mich komplett nutzlos fühle.“