US Open: Petkovic scheidet gegen starke Muguruza aus

New York (SID) – Beherzt gekämpft, aber am Ende doch chancenlos: Andrea Petkovic hat den Drittrundeneinzug bei den US Open verpasst. Die 33-Jährige aus Darmstadt unterlag der Weltranglistenzehnten Garbine Muguruza aus Spanien 4:6, 2:6. Damit ist nur noch Angelique Kerber als deutsche Teilnehmerin in der Frauenkonkurrenz vertreten.

Petkovic, deren bestes Abschneiden eine Viertelfinalteilnahme 2011 in New York war, konnte im Louis-Armstrong-Stadium durchaus an ihre überzeugenden Leistungen der Vorwochen anknüpfen und machte es der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Muguruza, die sie aus vielen gemeinsamen Trainingseinheiten gut kennt, nicht leicht.

Sie musste jedoch in beiden Sätzen einem 0:3-Rückstand hinterherlaufen. Während Petkovic im ersten Durchgang fast ausgleichen konnte, schaltete Muguruza im zweiten Satz noch einen Gang hoch und ließ die weiter kämpfende Deutsche nicht mehr herankommen.

Zuletzt hatte die frühere Weltranglistenneunte, die auch als TV-Journalistin arbeitet, im rumänischen Cluj-Napoca nach sechs Jahren wieder ein Turnier gewonnen.