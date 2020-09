US Open: Williams erreicht die dritte Runde

New York (SID) – Serena Williams ist ihrem 24. Titel bei einem Grand Slam wieder einen Schritt näher gekommen. Die 38 Jahre alte Amerikanerin gewann bei den US Open in New York mit 6:2, 6:4 gegen Margarita Gasparjan aus Russland auch ihr Zweitrundenmatch. Williams, die bei einem Sieg in Flushing Meadows den Grand-Slam-Rekord der Australiern Margaret Court einstellen würde, trifft nun auf die unberechenbare Sloane Stephens (USA), Siegerin der US Open vor drei Jahren.

„Ich bin froh, dass ich weiter bin“, bekannte Williams nach dem Match. Den ersten Satz hatte sie souverän gewonnen, im zweiten musste sie phasenweise hart kämpfen, um Gasparjan in Schach zu halten. „Sie hat sehr gut retourniert“, sagte sie über ihre Gegnerin.