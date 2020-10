Vier Tennisspieler, die sich besonders bemerkbar gemacht haben

Beim Tennis geht es sehr schnell zu. Es gibt keine Zeit, Fehler auf dem Spielfeld zu machen. Das wissen alle. Selbst die kleinsten Fehler können am Ende entscheiden, wer gewinnt und wer verliert. Hier muss man auch darauf aufmerksam sein, dass Tennis viele Regeln hat. Hier hat der Deutsche Tennis Bund zum Beispiel Regeln und Ordnungen für die Rahmenbedingungen des Tennissports in Deutschland festgelegt. Diese Regeln sind nicht nur interessant für die Tennisspieler, sondern auch für die, die sich bloß für den Sport interessieren und vielleicht Sportwetten als Hobby haben. Je mehr Wissen man hat, desto bessere Chancen hat man, ein bisschen Geld zu gewinnen. Findet man Tennis und Sportwetten spannend, sind tennis wett tips vielleicht auch etwas, dass man interessant finden könnte.

Außer Regeln und einen Einblick in Wettquoten können alte Statistiken und Wissen über die verschiedenen Tennisspieler im Laufe der Zeit einem einen guten Einblick in Tennis und die Kultur des Sports geben. Dies weil jeder Spieler auf seine eigene Art und Weise den Sport beeinflusst hat.

Andre Agassi

Wenn man auf Google nach berühmten Tennisspielern auf der Jagd bist, ist er einer der ersten, von denen man liest, Andre Agassi. Agassi ist am 29. April 1970 in Las Vegas geboren. Der Amerikaner hat eine bemerkenswerte Karriere gehabt. Als einer von wenigen hat er zum Beispiel alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Das heißt, dass er Australian Open, Wimbledon, French Open und die US Open gewonnen hat. Agassi wurde schon in einem jungen Alter von 16 Jahren als professioneller Tennisspieler bekannt. Außerdem ist Agassi mit Steffi Graf verheiratet.

Steffi Graf

Steffi Graf wurde am 14. Juni in Mannheim geboren. Die deutsche Tennisspielerin wird als eine der besten der Welt bezeichnet. Dies mit gutem Grund. Ihr Erfolg kann man zum Beispiel an den Preisen, die sie gewonnen hat, messen. Sie hat als eine von wenigen Frauen alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Darüber hinaus hat sie insgesamt ganze 900 Siege und hat knapp 89 Prozent von all ihren Spielen gewonnen.

Björn Borg

Björn Borg ist ein erfolgreicher Tennisspieler aus Schweden. Er wurde in 1956 in Stockholm geboren und hat seine Karriere, so wie Andre Agassi, früh angefangen. In seiner Karriere hat er ganze 66 Titel gewonnen und insgesamt 597 Siege erkämpft. Das Talent bleibt aber in der Familie, denn Björn Borgs Sohn, der heute 17-jährige Leo Borg, ist auch Tennisspieler.

Zum Schluss ein Blick in die USA zu Serena Williams. Williams wurde am 26. September 1981 in dem US-Bundesstaat Michigan geboren, und legte eine bewundernswerte Karriere hin. Als kleines Kind in einem Alter von nur vier Jahren hat sie ihr erstes Turnier gewonnen. Das nennt man eine ganz besondere Leistung. Nicht nur alleine hat sie auf dem Spielfeld imponiert. Sie hat nämlich auch viele Turniere mit ihrer Schwester, Venus Williams, gewonnen.