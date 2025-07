Warum ist eine goldene Ananas auf dem Wimbledon-Pokal?

Die Herren spielen in Wimbledon um eine goldene Ananas. Warum der Wimbledon-Pokal aussieht, wie er aussieht, konnte bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Der Wimbledon-­Pokal der Herren ist eine der berühmtesten und attrak­tivsten Sporttrophäen. „Du kannst nicht als ein großer Spieler in Betracht gezogen werden, wenn du nicht in Wimbledon gewonnen hast“, sagte einst Mats Wilander. Dem Schweden war es jedoch nicht vergönnt, die prestigeträchtigste Trophäe im Herrentennis zu gewinnen.

Der Wimbledon-­Pokal hat eine besondere Geschichte. Nachdem William Renshaw 1886 zum sechsten Mal in Folge Wimbledon gewann, durfte er bereits zum zweiten Mal die aktuelle Trophäe, die damals Field Cup und Challenge Cup hieß, behalten. Der All England Club, der das Wimbledon­-Turnier veranstaltet, musste erneut für Ersatz sorgen und beschloss, dass in Zukunft der Pokal im Club bleiben würde, auch wenn ein Spieler den Titel dreimal gewinnt.

Wimbledon-Pokal: Eine goldene Ananas an der Spitze

1887 wurde die aktuelle Wimb­ledon­-Trophäe, die 47 Zentimeter groß ist und einen Durchmesser von 19 Zentimetern hat, erstmals verliehen. In der Inschrift des Po­kals ist zu lesen: „The All England Lawn Tennis Club Singles Han­ded Champion of the World”. Aus Platzgründen werden die Siegernamen seit 2009 auf dem Sockel eingraviert.

Wer sich den goldenen Wimble­don-­Pokal genau anschaut, wird sehen, dass an der Spitze der Trophäe eine goldene Ananas prangt. Warum ausgerechnet diese Frucht zu sehen ist, ließ sich nie zweifelsfrei klären. Eine Theorie besagt, dass die Ananas früher eine kostbare Rarität und ein Zeichen für einen hohen sozialen Status war. Eine andere Theorie besagt, dass es mit einer Tradition der briti­schen Flottenkapitäne zu tun hat, die eine Ananas auf ihre Torpfosten steckten, wenn sie von der Reise nach Hause zurückkehrten.

Die Herren spielen in Wimbledon also tatsächlich um eine goldene Ana­nas, deren Gewinn, anders als das geflügelte Wort besagt, für die Spieler alles bedeutet. Mehr Hintergründe über die wichtigsten Trophäen im Tennis erfahrt ihr hier!